比姊妹還親！7閨蜜改裝廣州村屋變豪華別墅　約定20年後同住養老

2018年，70後女生金杜在廣州近郊找到了一棟三層的清水樓，花400萬（人民幣，下同）改造，準備作為20年以後，自己和6個好朋友一起住的房子，實現閨蜜共同養老的願望。700平米（約7500呎）的房子裏，到處都是適合7個女生共同生活的美好空間：30平米的鄉村廚房、三面都能看到稻田的懸空玻璃屋、稻田中央的室外茶席、以及可以容納4人的巨型榻榻米……

7個女生現在都只有三十幾歲，能聚齊同住的日子並不多，因此這棟房子暫時作為民宿對外開放，也算是提前攢一攢退休基金。能在體力和經濟都有能力的時候，安排好理想的老年生活，7個人都很滿意。金杜說：「別人只是隨便說說，但我們真的做到了。」

廣州閨蜜養老屋

南坑村位於廣州市近郊，從市中心開車過來只需要1小時的車程。金杜和6個閨蜜的養老房，就在村頭。開車進來，老遠就能看到一棟白色的玻璃房，非常漂亮。住在村裏的人，大多是老人和小孩，7個女生是這裏為數不多的年輕人。

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7個閨蜜相約養老 ：提前20年睇樓

金杜是70後，湖南人。在廣州讀完研究生之後，就一直在這座城市生活，廣州可以算是她的第二故鄉。

十幾年前，她在南方報業工作，在公司裡認識了6個女生朋友。大家都是從小城鎮來大城市打拼的，成長背景差不多，所以就比較聊得來。更加難得的是，7個人的興趣愛好也很相似，她們不會像其他女孩子一樣聊家常、聊八卦，反而喜歡聚在一起研究量子力學、宇宙……

那個時候，大家常常開玩笑說，等年紀大了，一定要找一個好山好水的地方，住在一起養老。後來，她們中有人結婚生子，也有人創業，大家紛紛離職，甚至有2個女生離開了廣州，搬去北京生活。

2018年，是7個閨蜜相識的第十年。她們相約在北京聚餐，大家在飯桌上又提到了養老的話題。金杜忽然覺得，一起養老不應該等到二十年之後再準備，應該現在就開始睇樓！幾個月過去了，看了20多個地方之後，金杜真的在廣州近郊，找到了一棟夢想中的「閨蜜養老屋」。

7個閨蜜提早實現約定，共建一同養老的夢幻小屋▼

+ 5 + 4 + 3

稻田裏為好友設計玻璃屋

金杜第一次到南坑村的時候，剛剛雨過天晴，她看到了彩虹和一望無際的稻田。站在毛坯房裡，透過一層薄薄的霧氣，眼前的景色簡直就像一幅山水畫。她趕緊把眼前的美景用手機記錄下來，發在閨蜜的微信群裡，大家看了之後都很喜歡，7個女生就這樣輕鬆選定了以後要住在一起的地方。

這裏的空氣特別好，而且植被茂盛，有很多漂亮的芭蕉林。從市中心開車到這裡只需要1個小時的車程，沿途幾乎看不到任何商店或小賣鋪，也沒有外來人口。這種與城市若即若離的關係，正是金杜想要的。

房子裝修前原貌。房東簽約時候，只提出了一個要求：保留原本的羅馬柱。（一条提供）

她找遍了村子的很多老房，只有現在的房東願意把房子租給她。這棟紅磚房原本是一幢清水樓，位於村頭，視野很開闊。房東簽約時候，只提出了一個要求：保留原本的羅馬柱。

嶺南的房子基本都是紅磚屋或瓦房，為了讓房子看起來更特別，村民們喜歡為自己的房子加幾根羅馬柱。金杜覺得，既然要保留羅馬柱，不如乾脆將原本的框架向外延伸一點，設計一個懸挑在稻田裡的玻璃屋，做一個「玻璃盒子」。

【圖輯】金杜與閨蜜們共建的理想之家（點圖瀏覽）▼

+ 7 + 6 + 5

400萬改造清水樓，是民宿也是家

7個閨蜜，現在都是三十幾歲，正是打拼事業的階段，每年聚齊過來同住的時間並不多。於是大家商量，房子可以暫時作為民宿對外開放，這樣也能攢一些養老基金。

房子一共是三層半，面積有700多平米，設計改造花了將近400萬。改造一共歷時7、8個月，光是確認設計方案，金杜就和設計師溝通了幾十次。希望它既能滿足民宿的基本功能，也適合大家老了以後同住。

一樓的風景最好，金杜專門留作公共區域，設計成了正對稻田的鄉村廚房。大家在這裡，一起吃吃飯、看看書，就會很開心。二樓以上是客房，一共有10個房間，各自獨立互不打擾。每個房間都有一張超大的榻榻米，躺在上面就能看到早晨的薄霧和日出。如果三、四個人聊得太晚，一個房間也能睡得下。

二樓以上是客房，一共有10個房間，各自獨立互不打擾。（一条提供）

洗手間的瓷磚都是彩色的，有的房間還有玻璃的室外泡池。房間裡的很多物件，是閨蜜們出去旅行從世界各地帶回來的。比如彩色的地毯、床頭櫃的小擺件……

懸空玻璃房是7個好朋友最喜歡的空間。它大概有50平米，三面都是玻璃，站在中間，會覺得自己處在整片稻田的中心，很震撼。金杜還在玻璃房中間掛了一個暖色的吊燈，很多人從村頭開車進來，遠遠的就能看到這個玻璃屋。

為了民宿的功能考慮，它現在被當做一個小茶室。金杜說，這裡的改造空間還很大，以後7個好朋友無論想做什麼，都可以在這個空間實現。

很多人從村頭開車進來，遠遠的就能看到這個玻璃屋。（一条提供）

7個小家變成一個大家，比兄弟姐妹還親

房子的很多裝飾，都是舊的。比如每個房間的門，都是山西的老榆木門，光運輸就要花2個多月的時間。屋簷上，是從中山淘來的原來老房子的舊瓦片。金杜覺得，房子裡有舊東西，才像一個家。

7個閨蜜都非常喜歡在室外喝茶。金杜就在稻田中央做了一個茶席，再用當地的毛竹鋪成一條竹子棧道，走在上面會發出嘎吱嘎吱的聲音。去年的中秋節，幾個閨蜜坐在這裡喝茶、賞月，提前試驗了養老生活。

7個好朋友也常常無法聚齊。這時，小屋也開放給每個小家庭，她們會帶着家人一起來這裏住。慢慢的，7個女生的家人之間也保持了很好的關係，孩子們雖然不在同一個學校上學，但彼此都熟悉，日子從小家過成了一個「大家」。過年過節，都是幾家人在一起在吃團圓飯，或者一起旅行。

慢慢的，7個女生的家人之間也保持了很好的關係，孩子們雖然不在同一個學校上學，但彼此都熟悉，日子從小家過成了一個「大家」。（一条提供）

為了老了不彼此拖累，每個人都學一項獨門絕技

南坑村還有不錯的荔枝園、柑桔園，大家到農民的果園採摘水果，然後沿著鄉間小路騎自行車回家，一起做個果盤。她們之間還約定，為了老了以後住在一起不寂寞、不吵架，大家從現在開始，每個人都必須學習一項「獨門絕技」。

比如有的人學烹飪、有的人研究種菜、插花……「自信的女性要在一起長期生活，一定要建立遊戲規則，我們只有彼此獨立，才不會成為對方的負擔。」

去年閨蜜聚會的時候，金杜給大家寫了這樣一句話：「時間給我們最大的饋贈，就是從少女時代一直走到現在，十年了我們依然在一起。」

「時間給我們最大的饋贈，就是從少女時代一直走到現在，十年了我們依然在一起。」（一条提供）

7個好朋友，年齡相差最大的有10歲。十幾年以後，等孩子都長大了，她們會有更多屬於女人自己的獨處時間。好朋友之間的友情，有時真的勝過同胞兄弟、姐妹。

「大多數人只是說說而已，但我們做了，而且做成了。在體力和經濟上都有能力的時候，安排好20年以後的生活，讓自己以喜歡的方式慢慢老去，是我這一年來做得最有意義的一件事。」

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