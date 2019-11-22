「氣候緊急」成《牛津詞典》年度詞彙　使用率一年飆升逾百倍

英國《衛報》周四（21日）報道，《牛津詞典》（Oxford Dictionaries）將「氣候緊急」（climate emergency）選為2019年的代表詞彙。根據數據，「氣候緊急」在過去12個月使用率大幅飆升逾100倍，反映「緊急」已成為形容氣候問題的最直接詞彙。

「氣候緊急」的定義為「需要急切行動以減少或阻止氣候變化，避免造成潛在不可逆轉環境損害的狀况」。遴選小組的數據顯示，此字詞過去12個月的使用頻率急增10796%；最常與緊急（emergency）一起使用的字是氣候（climate），比起第二位的「健康緊急」（health emergency）高3倍。

全球數以百計城市與國家都在2019年宣布進入氣候緊急狀態，包括英國、加拿大、法國及澳洲悉尼（Sydney）等。遴選小組表示，「氣候緊急」成為年度字詞，不僅反映大家對氣候問題的意識有所提升，亦意味大家在討論相關議題時有意地使用更具迫切性的用語。

《牛津詞典》2018年的代表詞彙為「有毒的」（Toxic），而2017年的代表詞彙就是「青年震盪」（youthquake），指年輕人的行動對文化、政治、社會造成的重大影響。

（綜合報道）