Tiffany的魔力何在？　LVMH不惜斥巨資買下美國珠寶巨人

全球最大奢侈品集團LVMH，將美國珠寶品牌Tiffany&Co.達成協議，LVMH將以每股135美元，即總共逾162億美元（約1267億港元）收購Tiffany，創下LVMH的集團最巨額收購案紀錄，雙方預計最快可於明年中完成交易。 究竟Tiffany有什麼魔力，令這個奢侈品帝國不惜一擲千金，也要買下這間美國老牌珠寶品牌？

湖水藍色的包裝盒子，接近兩百年來歷久不衰的珠寶印記。甚至有些人笑說：買Tiffany的項鍊，也是為了它外面的盒子。憑藉特立獨行的顏色，Tiffany將它品牌價值極致發揮。

1961年電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）柯德莉夏萍在紐約第五大街上，凝望Tiffany櫥窗內的珠寶，這經典一幕令人難以忘懷。

永遠經典的品牌價值，讓Tiffany不只是象徵傳統品格，還表現出承接新一代的時尚活力。

《珠光寶氣》劇照。（網上圖片）

千禧世代多了很多問題想問：他們想知道為何Tiffany會這麼有名，它代表的是什麼，為何我應該要擁有一件。 Tiffany & Co. 總裁Alessandro Bogliolo解釋品牌對新一代消費者的意義。

不過，對於歐洲首富、全球最大奢侈品集團LVMH總裁Bernard Arnault來說，Tiffany的魔力，乃在於它是一個傳承時尚文化的不朽品牌，也是這個時尚帝國深入美國珠寶市場的踏腳石。

家傳戶曉的Tiffany Blue盒子。（Tiffany&Co.官網）

買下美國品牌 拓展珠寶領域

上月，新設在美國德州的Louis Vuitton皮革工廠正式開幕，身為LVMH總裁Bernard Arnault出席開幕儀式。美國總統特朗普也有到場，見證這間奢侈品大牌在美國的最新投資。在兩人笑談甚佳之際，Bernard Arnault當場跟特朗普說，自己將要「買下美國一樣很重要的東西」。他當時沒說那件東西是什麼。但因為LVMH希望收購Tiffany的傳聞已經甚囂塵上，很多人已在預計，Bernard Arnault即將要把Tiffany買下來。

Tiffany成立於1837年的紐約市下曼哈頓區，可以說是美式時尚的代表品牌。故此，LVMH今次買下Tiffany，相信最大一個目的就是希望將這間法國奢侈品寡頭的勢力，進一步深入至美洲地區。在2018年，Tiffany的美洲地區（包含美國、加拿大、墨西哥、巴西和智利）銷售額佔總額的44%，約19億美元（折合約148億港元），當中九成來自美國市場。

當然，全球奢侈品市場三成來自中國消費者，中國市場也刺激到LVMH擴充版圖的意欲。Tiffany目前在中國有34間分店，11月初剛在上海閉幕的Tiffany & Co. Vision & Virtuosity「匠心妙藝」展覽，展出了過去百多年品牌的珍貴典藏，加強在中國的品牌在地經營。LVMH買下Tiffany，相信也有助鞏固其中國業務。

更甚的是，觀乎2018年，珠寶是眾多奢侈品中銷售表現最佳的領域之一，貝恩策略顧問公司（Bain & Company）預計，2019年全球珠寶銷售額將會上升7%。所以，LVMH要攻下珠寶市場，此刻應是時機。

Tiffany的珠寶首飾品牌老對手、意大利品牌Bulgari早於2011年，便被LVMH以52億美元（約405億港元）買下。即便如此，與時裝、化妝品等領域比較，LVMH涉足珠寶市場的份額仍是最少的。而總裁Bernard Arnault也意識到自己的奢侈品帝國，目前仍未能夠在珠寶領域上取得領導地位，怎樣說也是說不通的。

奢侈品集團LVMH旗下的Louis Vuitton。（Getty Images）

於是，他便乾脆連Bulgari的對手Tiffany也吃了下來。據現有數據推算，LVMH把Tiffany納入其帝國版圖之後，其在珠寶市場的佔有率將會翻一倍至18.4%，超越擁有Cartier、Van Cleef & Arpels等珠寶及鐘錶品牌的對手歷峰集團（Richemont）的14.8%。

LVMH旗下奢侈品品牌包羅萬有，但主要以高端品牌為主。像Bulgari，也是定位在高價位珠寶鐘錶市場。不過，Tiffany則涵蓋着不同價位的珠寶產品，奢侈實惠由人，這類品牌在LVMH時尚帝國裏是鮮見的。

LVMH把Tiffany納入其帝國版圖之後，其在珠寶市場的佔有率將會翻一倍至18.4%。（美聯社）

LVMH（Moët Hennessy – Louis Vuitton）：現時全球最大的奢侈品集團，業務橫跨時裝、鐘錶、珠寶、化妝品、酒等各類型的綜合企業，於1987年由時裝品牌Louis Vuitton與香檳酒及白蘭地製造商Moët Hennessy合併而成立。旗下包括時裝品牌Louis Vuitton、Celine、Fendi、化妝品品牌Sephora、鐘錶及珠寶品牌Hublot、Zenith、Bulgari、Chaumet等等。

寡頭壟斷下 如何定位Tiffany？

LVMH收購Tiffany這項動作亦進一步顯現了奢侈品市場三分天下的版圖（LVMH、開雲集團、歷峰集團）。RBC資本市場分析員Rogerio Fujimori指出，寡頭壟斷奢侈品市場的趨勢仍然持續，越來越大的奢侈品集團，會吃下越來越多規模較小的品牌。

Louis Vuitton位於英國倫敦的分店。（美聯社）

而這個現象所衍生出的審視角度，便是關乎Tiffany未來的銷售走向。有分析相信，尤其在中美貿易戰、英國脫歐等國際環境的不穩定因素之下，LVMH的財力將有助Tiffany積極轉型，穩住過往業績。《金融時報》認為，LVMH將會模仿數年前買下Bulgari後的改革營運方法，包括增加銷售店鋪、集中產品價格區間等。LVMH在2011年買下Bulgari後，其銷售額便升了兩倍，純利上升更高達五倍。

不過，作為美國品牌的Tiffany，又能否以歐洲奢侈品品牌的經營方式發展呢？這便是另一道疑問。