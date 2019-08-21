Tiffany & Co.男性配飾只有錢夾、袖扣？新推奢華日用品開拓商機

Tiffany & Co.或許是某些女生的首飾之選，但該品牌為了擴大目標顧客群，將於十月推出全新男裝系列，而設計更多達過百款。

Tiffany & Co.近100款男裝設計十月登場（網上圖片）

Tiffany & Co.向來設有男裝款式：

Tiffany & Co.向來設有男裝配飾，例如錢夾、袖扣、戒指和其他傳統珠寶等產品，不過品牌為了迎合市場需要，現今準備進軍男性市場，並嘗試所有類型的配飾。



最新男裝系列將接近推出100款設計，價錢約為200至15,000美元（約1,568至117,628港元）不等，當中更包括家品系列，同時出售如調酒器、冰鉗及啤酒杯等商品，價錢則高達75,000美元（約588,143港元）甚至更高。而最令人印象深刻的產品，那就是Tiffany Men's利用手工製作的純銀和18k黃金鍍金國際象棋套裝。

Tiffany & Co.首席創意總監Reed Krakoff表示，新系列將在品牌300間分店中佔上一席之地，並不是分散在其他系列之中，證明該品牌非常重視這個全新系列。另外，根據市場研究公司Euromonitor International數據顯示，去年男性高級珠寶全球銷售額達至58億美元，相比起2013年增長了23％；而女性市場銷售額仍達至332億美元，比2013年增長14％。當然，彼此成績相形見絀，但男性市場卻有顯著上升。

Tiffany & Co.近100款男裝設計十月登場（網上圖片）

Tiffany & Co.進軍男性市場（Tiffany & Co.）

因此，Tiffany & Co.更要抓緊商機，這條支線主要是用來吸引年輕消費者，並提高銷量的策略之一。Reed Krakoff亦說：「你可以從社交媒體上發現到，世界各地男士都開始戴上更多的珠寶與配飾。」從品牌歷史而言，男士配飾並不是Tiffany & Co.的重點，但鑑於他們的全球消費者，當中有一半是男性，雖然絕大多數人都是來購買女性珠寶，但也證明了這是一個機會，來吸引潛在消費者注意的好時機。