許多情侶都會想像屬於自己的浪漫求婚場景，但若是地點沒選對，恐怕會帶來一些致命危機。南非一位33歲的嚮導因為熱愛大自然，決定在國家公園內的灌木叢向女友求婚，但就在求婚當天入睡後，他突然感到屁股疼痛，原本以為只是被蜜蜂螫傷，沒想到傷口卻開始變黑，4天之後男子無法動彈，不得已送醫救治，才發現他被劇毒蜘蛛「提琴蜘蛛」咬傷。

南非導遊傑里米向女友求婚時被劇毒蜘蛛咬傷（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據英國《太陽報》報道，這名嚮導名叫傑里米（Jérémy Schalkwijk），他被女友阿西娜（Athina Yalias）的家人叫做泰山，因為他相當喜歡灌木叢的大自然環境，而傑里米也決定在南非克留格爾國家公園（Kruger National Park）的灌木叢中向阿西娜求婚，原本他以為這會是一個難忘的經驗，沒想到卻是一場惡夢，雖然求婚的過程很順利，但當晚傑里米睡覺時卻突然感到右臀部疼痛，他以為是被蜜蜂螫傷，所以沒有立刻就醫。

幾天後，傑里米開始坐立不安，臀部上的傷口化膿發黑，4天後他便動彈不得送醫救治，醫生發現傑里米其實是被一種「提琴蜘蛛」咬傷，這種蜘蛛具有細胞毒性的毒液，一旦人被叮咬會導致組織損傷或腐敗。

而醫生見狀後，立刻先幫傑里米切掉腐爛的組織，接著用醫療機械將感染物吸走，6星期後醫生做了植皮手術，現在傑里米的狀況已恢復穩定，但他的屁股留下了5公分的疤痕。傑里米說：「我和阿西娜開玩笑地說，留下的疤痕看起來像是訂婚戒指。傷口已經癒合了，但是現在有一個大圓圈。」

傑里米熱愛大自然 才會選擇在野外求婚（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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