不是車仔Lego夾公仔機　美男童最like聖誕禮物竟然是「它」

每逢聖誕節，不少父母為保持兒女對聖誕老人的想像，早就準備了禮物偷偷放進大襪子中，想給孩子們一個聖誕驚喜。在美國，則是有一個小男孩，向自己的阿姨許了一個特別的聖誕願望……

點圖看看讓小男孩開心到哭的聖誕禮物竟然是……↓↓↓

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一名女子德希特（Morgan Deichert），在社交媒體上載一段影片，影片中可以看到一個可愛的小男孩興奮的拆着包裝紙，嘴裏不斷喃喃自語：「什麼在裏面？是茄汁在裏面嗎？是茄汁嗎？」讓一旁的大人看了都笑翻了，因為若是一般人收到茄汁作為聖誕禮物，應該會厭世到不行，但小男孩卻雀躍不已，拿着茄汁不停歡呼。

這名小男孩叫作索耶（Sawyer），他向他的阿姨德希特要了一瓶「茄汁」當作聖誕節禮物，而德希特就如此照做了，買了一瓶茄汁寄給他。德希特用聖誕老人的包裝紙將茄汁藏在紙箱的底部，從影片中可以看到，索耶興奮的把包裝物往外丟，邊拆邊不斷地說着：「是茄汁嗎？」足以看見索耶對茄汁的喜愛程度，對索耶來說，這個聖誕節他最想要的東西，就是茄汁！而索耶高興無比的反應也讓德希特感到很滿足。

When your nephew asks for ketchup for Christmas, you get him ketchup for Christmas pic.twitter.com/39MctAO0sX — Morgan Deichert (@morgandeichert) December 23, 2018

這則影片在社群媒體推特上被5百多萬人次觀看，大家都很喜歡索耶的真誠反應，也有網友表示：「應該有蠻多小孩跟索耶一樣超愛茄汁的！」日前美國YouTuber「Lgnd」將自己送女兒亞里阿（Aria）「一條香蕉」當作聖誕節禮物的影片Po上YouTube，亞里阿的歡呼才讓網友們覺得可愛至極，沒想到又有另一位男孩，因為番茄醬而開心不已，可見送天真的孩子們聖誕禮物不一定要花大錢，小小心意往往能帶來大大的驚喜！

不少留言也提到數年前爆紅的「牛油果男孩」 點圖重溫收到牛油果一刻的他有多開心！↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】