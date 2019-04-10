3歲童想玩老豆iPad狂輸入錯誤密碼　鎖機48年到2067父跪求破解法

美國著名雜誌《紐約客》（The New Yorker）作家奧斯諾斯（Evan Osnos）近期讓3歲兒子玩iPad，未料孩子不斷輸入錯誤密碼，導致iPad被鎖機逾48年，要到2067年才能再次開機，奧斯諾斯心急又無奈，實在哭笑不得。

CNN報道，奧斯諾斯日前在Twitter發布一張iPad截圖照片，畫面顯示：「iPad已被禁止進入，請在25,536,442分鐘後再試一次。」換算一下，這相當於超過48年。

奧斯諾斯在推文中說：「呃，這看起來很假，但卻是我家3歲小朋友今天試圖（反覆）解鎖iPad後的結果。有什麼辦法？」

截至目前，該推文收到700多則回覆，有用戶調侃說，「時間旅行似乎是你最好的選擇」。有人則建議，將iPad連上電腦，開啟iTunes後，等待同步即可。

有網友試圖幫手，但留言還是開玩笑居多（按圖瀏覽）↓↓↓

iPad鎖定是iOS系統上的一項安全功能，輸入錯誤密碼的次數愈多，鎖機時間就會愈長。蘋果官網建議，若產品被鎖定，系統會顯示產品已遭停用的資訊，若想重新使用，必須透過重置來移除原來密碼，如果在忘記密碼前未曾備份，將無法保留產品內資料。

奧斯諾斯8日告訴每日新聞，他仍未能成功解鎖，「雖然比前一天少了幾百分鐘，但看似我們還要再等2500萬分鐘」。

奧斯諾斯後來發文說，他設法讓iPad進入DFU（重刷）模式，正嘗試重啟設備，感謝大家提供建議給他。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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