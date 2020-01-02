【新聞背後】澳洲大火燒不完　全因印度洋氣候現象作怪

澳洲山火至今已燒毀了360萬公頃土地，造成最少15人死亡，逾千間房屋燒毀。然而持續多月的山火毫無減弱跡象，專家估計山火很可能會在未來數個月繼續燃燒。為何今年的澳洲山火會如此難纏？那是因為名為「IOD」的氣候現象影響所至。

澳洲山火持續燃燒，沒有減緩跡象（Reuters）

IOD全名Indian Ocean Dipole，中文名為印度洋偶極。這是一種發生在印度洋，影響東面印尼以至澳洲，西面東非一帶的氣候現象。形成的原因與海水溫度有關。

IOD分成正及負，當IOD為負時，印度洋東南側近赤道的海面温度較西側的為高，造成的對流令雨水移向東面一帶，為澳洲帶來雨水；而當IOD為正時，海面温差會相反，雨水移向西邊至東非一帶。

正IOD時會令中澳洲及東澳洲一帶變得乾旱。（澳洲氣象局）

當正IOD遇上厄爾尼諾

IOD正負與厄爾尼諾及拉尼娜現象一樣，為地球的週期表現，正常來說IOD會在每三至五年改變一次。澳洲在12月一般炎熱乾燥，至2月及3月開始進入雨季，IOD現象會決定當年的夏天有多乾燥、要多久才進入梅雨季節、及雨水有多大。

而當伴隨厄爾尼諾現象發生時，會進一步放大IOD現象的影響。當拉尼娜現象撞上負IOD，澳洲雨季會變得更早，雨勢會更大，如2010年便因而出現多處連續暴雨及水浸。

而當厄爾尼諾現象撞上正IOD時，會令澳洲夏天變得非常炎熱乾燥。2019年12月的澳洲便正好遇上這兩個現象同時發生。

2019年澳洲多地持續高温乾旱，12月18日錄得破紀錄的41.9度，北部達爾文連續20多天持續35度以上高温，全澳洲都渴望着雨水降臨。

全球的氣候變化會加劇氣候現象表現，令炎熱的天氣變得更炎熱，持續乾旱高温令山火變得更難收拾。正IOD就像一幅牆般阻止雨水東進，雨雲很可能要待2月才會真正抵達，澳洲的山火還要燒好一陣子。