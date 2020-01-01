澳洲山火死亡人數增至15人　濃煙籠罩新西蘭

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澳洲山火仍然在多處焚燒，當局指火災發生至今共奪走15條人命，並警告死亡人數有可能上升。這場火災除了影響澳洲外，一海之隔的新西蘭亦受到影響，當地南島被火災產生的煙霧濃罩。

新西蘭南島的民眾迎來2020年元旦之際，早上抬頭只見天空被灰黃色的煙霧所籠罩，天色陰暗，由衛星相片可見，南島大半地區及附近海域都受到山火煙霧包圍。當地居民紛紛留在室內，避免遭煙霧引起呼吸道疾病。

首都空氣污染指數「稱霸」全球

至於澳洲方面， 首都坎培拉（Canberra）元旦日的空氣污染水平嚴重超標，更力壓印度兩大城市新德里（New Dehli）及加爾各答（Kolkata），成為全球空氣污染最嚴重城市。SBS電台指，坎培拉市郊的蒙納殊（Monash）空氣監測站1日早上錄得污染指數為4019，比國家訂立的有害水平高出大約20倍，而在2012至19年間的舊紀錄為1420。首都領地（ACT）政府呼籲民眾避免進行戶外活動，而對煙霧敏感的人要盡量留在室內，緊密門窗。

軍方加入救援

這場大火對澳洲造成巨大的人命和財產損失，其中在新南威爾斯省南岸（South Coast , NSW）地區就再多3人證實死亡，令該省的死亡人數增至7人，另外有1人下落不明，消防部門指，大火燒燬176間房屋，並不排除在較後時間發現更多遇難者。而在維多利亞省亦有1人喪生，預計軍方會加入搜索工作。

而在除夕被大火包圍的維省邊境城鎮馬拉庫塔（Mallacoota），當局趁火勢遠離，循水路運送糧水及醫療物資，兩艘海軍救援船亦離開悉尼，準備加入拯救工作。

澳洲海軍兩棲登陸艦艇喬勒斯號（HMAS cHOULES，L100）1月1日離開悉尼基地，前往支援新南威爾斯及維多利亞省的救援工作。（AP）

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