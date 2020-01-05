日本東京至大阪新幹線　新列車N700S趕在奧運前　7月1日投入服務

喜愛旅日的讀者留意了，日本JR一款全新的列車將在2020年7月1日起，即東京奧運開幕前運行。

新N700S和現在的最新款列車N700A比較，外表乍看下差不多，但線條和車頭燈的外型稍有分別。（Twitter@JapanGov）

N700S在試行時速度可達每小時360公里，但正式運行速度還是會保持每小時285公里。（Twitter@JapanGov）

新列車N700S將行走東海道新幹線，東京及新大阪的路線。N700S是700系新幹線的最新款車輛，在N700S正式投入後，舊版「700系」列車將全數退役。

N700S與700系的另一款列車，N700A外型雖然相似，但新列車在車頭微妙的變化可進一步降低風阻，同時首次採用LED式車頭燈。新列車頭醒目的「N700 Supreme」標誌亦可讓搭乘者看出自己在搭乘的，是N700A還是N700S。

新列車車內椅子全部設有手臂承托，椅背亦較N700A更舒適，可以調整向後傾科數厘米。窗邊設計亦使車內更有飛機機艙的感覺。

安全方面，新車強化了緊急煞車系統，當地震發生時可以較目前最新型的N700A縮短5%距離煞停列車。同時也附設了內置電池，可以在斷電後也能行車一段距離，讓新幹線移動至安全避難的場所。

為加強保安新車亦增設更多閉路電視，每個車廂裝設了6部監視鏡頭。