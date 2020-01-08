【綠色淘金熱】急於洗脫「毒品」形象　大麻業界崛起的挑戰是？

儘管美加有愈來愈多地區把大麻合法化，但在不少人的印象中，大麻與其他毒品未必有太大差別，部份人更會覺得，在相關行業工作猶如從事不法勾當。大麻產業在外界備受看好的同時，似乎與其「黃金時代」尚有一段頗長的路要走。 (此乃【綠色淘金熱】系列報道之二）

自稱大麻行業之父的Steve DeAngelo，2006年和拍檔於加州開設大麻藥房和種植公司，他認為早期的大麻企業家是世上最好的大麻專家，但坦言沒有太多機會學習主流的商業技巧，如財務、市場營銷等。

他又表示，大麻業者普遍跟他一樣，急於洗脫被視為「高端毒販」的不良形象，像業內堅持稱呼大麻為Cannabis而非Pot、Weed或Marijuana，又會把大麻煙說成「花」，把哈希（Hash，即從大麻花焙乾壓榨的樹脂）說成「萃取物」，並把大量吸食大麻的人美化為「高人均消費的顧客」。

大麻行業正積極扭轉外界對大麻的固有不良形象。(Getty Images)

DeAngelo明白要扭轉外界觀念需要下點工夫，他認為吸收專業管理人員對大麻公司發展有重要幫助。因此，他聘請了從事地產行業的律師Menna Tesfatsion為其公司新任營運總監，希望長遠而言，這些專業人才能幫助業界拓展。

各地法規亦規限大麻企業的發展。美國聯邦法律便明文規定使用、販售和持有大麻均屬違法，故大麻企業向來難以獲得銀行服務，與大麻企業合作的金融機構亦須盡職調查，包括向當局提交可疑活動報告（Suspicious Activity Reports, SARs）。因此，與大麻或CBD相關的企業難以在銀行開戶。不過，在去年12月3日，聯邦金融監管機構發表聲明，正式更新了大麻工業在銀行系統的法律地位，銀行不需要再採取額外的步驟來追蹤有關業務的賬戶。

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另外，美國國會前年已將大麻作為農作物合法化，並指示農業部開始規範大麻的生產。部門花近一年時間為行業制訂規則，只要大麻企業能證明自己遵守農業部許可證要求，銀行就可像其他客戶一樣對待大麻生產商。

政府和銀行業的支持對大麻產業的發展至關重要。(Getty Images)

去年11月，美國眾議院司法委員會通過法案，將大麻在聯邦層面合法化，惟法案在參議院未必能成功闖關，大麻在聯邦層面尚屬違法，各銀行還須認真審視當中的細節和風險。但相信隨着愈來愈多州份合法化，加上業界努力洗脫不良形象，有利大麻產業發展的政策和安排也將日益完善。

發展不似如期？

縱使有許多利好業界的因素，但大麻始終並非一般農作物，有意投身行業的人，事前難免要仔細思考。回顧加拿大大麻合法化逾一年後，大麻商店的生意確實源源不絕，以距離多倫多一小時車程的小鎮Hamilton的大麻商店Hello Cannabis為例，該店是安大略省境內50間大麻店之一，售賣大麻煙、大麻油和藥丸等各式大麻產品，每日有多達700人光顧。老闆Oliver Coppolino表示，現時當地每間大麻商店約有30萬名潛在顧客，認為市場需求龐大，對此感到十分開心。

在這間店內，牆上設有大熒幕顯示店內各式商品，店員亦會提供貼身的建議。惟 Coppolino指出：「基本上，我們的主要問題在於供應，我們要經常保持一定貨量，但熱門貨品往往很快售罄。」

大麻業界正面對的是供不應求的難題。(Getty Images)

供應短缺只是業界面對的眾多問題之一，還有產品質量和一系列法規問題，一些大麻企業更因而惹上麻煩。加拿大最大的兩間大麻生產商Canopy和Aurora最新一季的銷售額大不如前，有分析指，這是因為大麻行業還未準備好迎接「黃金時代」。

大麻業務發展不似預期，原因很多，包括加拿大衞生部在審批種植及銷售許可方面耗時長，往往歷時一年以上，導致產品要經一段長時間才能推出市面，令供應出現斷層，大麻種植商亦沒適時擴大產能，令供應不如預期。

此外，不少企業的盈利不如理想，和龐大的營運開支相比，賺取的毛利偏低。還有利潤原本較高的大麻衍生品，如食用大麻、大麻飲品、大麻電子煙、大麻外用品和大麻濃縮物推出市場的時間有所延遲等等。

大麻業界指責政府管控黑市大麻不力，影響了行業發展。(Getty Images)

黑市規模龐大 前景複雜難測

然而，真正的核心問題或許是黑市大麻。以加州為例，黑市大麻市場的規模是合法市場的三倍以上，導致「大麻經濟」發展出現不少阻滯。大麻業界批評州政府和執法部門監管不力，令非法大麻公司能夠避開稅收，廉價販賣大麻。去年，加州合法銷售的大麻總額有31億美元（約241億港元），但未受監管的大麻貨品銷售則高達87億美元（約678億港元）。類似的情況同樣在加拿大出現。

另一方面，美國未全面將大麻合法化，令「大麻經濟」的發展前景變得複雜難測，大麻企業的股價亦從兩年前的高位大幅回落。在去年八個月內，一眾大麻股票平均下跌近六成，90隻美加大麻企業蒸發了近600億美元（約4,680億港元）的市值。

大麻熱潮是時候冷靜下來了嗎？(Getty Images)

大麻投資公司Blaze Capital行政總裁Justin Caron表示，在2016到2018年大部份時間裏，投資者很容易便通過大麻股票賺錢，造就了大麻業欣欣向榮的假象，加上許多在大麻股票蒙受損失的投資者是「初哥」，他們在不了解風險的情況下，一窩蜂投資大麻股票。

不論在合法或不合法的國家，大麻長期以來均有一定需求。單計北美黑市，2016年的規模估計達460億美元（約3,588億港元）。不少政府在權衡利弊後，發現全面禁止大麻的成本過高，更會因而失去有效監管所帶來的稅收。

(香港01製圖)

目前，全球近40個國家宣布醫療用大麻合法化，列CBD為合法的則有超過50個國家，隨着全球各地跟進大麻合法化的問題，「綠色淘金熱」勢必繼續擴展。大麻合法化的趨勢並不局限於北美地區，歐洲部份國家如盧森堡，去年也將大麻合法化；亞洲部份國家如伊朗、印度、新加坡等，也開始改變對大麻的看法，中國內地也悄然興起種植大麻的熱潮，部份工業大麻如「雲麻一號」可合法種植，用來製造CBD產品出口國外。

誠然，大麻合法化存在諸多爭議，除了對健康的傷害、醫療開支以至社會道德等問題，經濟因素亦不能忽視。香港跟世界不少地方一樣，目前將大麻列為不合法，非法管有、吸食、經營、製造和販賣大麻均屬刑事罪行。然而，大麻的分類和功用眾多，包括醫療用和工業用，其背後所帶動的經濟產業、相關法律及掀起的爭議，在全球的討論勢必愈見廣泛。

全球範圍的大麻合法化和產業發展未來將更為廣泛。(Getty Images)

上文節錄自第196期《香港01》周報（2019年1月6日）《綠色淘金熱 美洲「大麻經濟」崛起》。

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