【綠色淘金熱】從毒品城寨到大麻農場　哥倫比亞欲擒市場商機

來自哥倫比亞的Patricia Santiago拿起農具，在一間溫室收割。多得這份工作，她現在能過上安穩的生活。可是，在不久之前，她每天都心驚膽顫，以為自己在參與「犯法」的工作─收割大麻葉，那時候的她仍認為，大麻是政府嚴厲打擊的一種「毒品」。 （此乃【綠色淘金熱】系列報道之三）

數年前，住在加勒比海岸邊的Santiago因為告發鄰居秘密從事毒品生意，收到鄰居的死亡恐嚇。Santiago迫於無奈，只好從舊居遷移到海拔二千多米高的內陸生活，並在陰差陽錯下到了一間大麻種植溫室裏工作，令她以為自己再也離不開「毒品」的陰霾。當時的她不知道哥倫比亞政府早已將大麻與其他毒品區別開來，自2015年起更允許合法種植及自用大麻。Santiago工作的大麻種植公司Clever Leaves，正是「攞正牌」種植大麻的本土企業。

昔日哥倫比亞毒品猖獗，滋生大量罪案。（Getty Images）

大麻不再是「毒品」

Clever Leaves在2016年成立，生產的藥用大麻產品主要出口到大麻已經全面合法化的加拿大，以及其他歐洲國家。據Clever Leaves官方網站介紹，除了哥倫比亞，公司在加拿大、美國、德國、葡萄牙和英國設有辦事處。有趣的是，Clever Leaves共同創辦人Julián Wilches本身在哥倫比亞司法部工作，從事打擊販賣可卡因的活動。

Wilches認為，哥倫比亞政府應該大力鼓勵藥用大麻的生產及出口，搶佔全球日益蓬勃的大麻市場，「這是使用可控制藥物的正確方法。」他說。Clever Leaves計劃在2021年前，將現時37畝的大麻種植場擴大至超過200畝，並期望能夠成為全球最大的藥用大麻公司。

Santiago對大麻有先入為主的負面印象，其實並非無中生有。畢竟，大麻多年來一向是毒販的營利來源之一，早在上世紀六十至七十年代開始，哥倫比亞北部加勒比海沿岸的聖瑪爾塔內華達（Sierra Nevada）山脈便盛產大麻，走私流入美國的乾大麻數以噸計。不過，毒販集團其後逐漸開發出販賣高純度可卡因的驚人牟利方程式，於是慢慢將大麻生意轉移至製造及走私利潤較大的可卡因。

八十年代發迹的哥倫比亞大毒梟艾斯高巴（Pablo Escobar）最初也是一名大麻走私販子，後來才轉賣可卡因，迅速累積大量財富。可卡因這些「白色黃金」促成了哥倫比亞在二十世紀一段「毒梟治國」時代，遺害甚深。雖然說現在的哥倫比亞販毒集團沒有三十年前般猖獗，但政府和人民對這個夢魘猶存餘悸。

八十年代發迹的哥倫比亞大毒梟艾斯高巴（Pablo Escobar）。

地理優勢吸引商家

比起其他國家，哥倫比亞因為先天的地理優勢、相對低廉的勞工成本及豐富的種植經驗，因而能夠生產出便宜和優質的大麻產品。在一些日照較短的地方種植大麻，需要設置多些人工日光設備，變相增加生產成本。相反，哥倫比亞位處安第斯山脈，位置接近赤道，全年每天都有12小時的日照時間，無疑是種植大麻的好地方。哥倫比亞大麻工業協會（Colombian Cannabis Industry Association）主席Rodrigo Arcila說，現時協會內的29個公司會員已經投資了超過6億美元（約46.8億港元），在國內建造藥用大麻生產設施。

鑑於歷史因由，哥倫比亞政府現今即使准許種植大麻，仍然嚴格規管大麻用品生產者，並設立相當高的門檻，令不少投資者卻步。大麻種植公司（哥倫比亞現時僅允許商業公司生產藥用大麻）若要申請牌照許可，需要經過農業部、衞生部、緝毒處等重重關卡的審核，往往要花上12至18個月才能取得牌照，每年更要花3至6個月取得年度種植許可。

程序雖然繁瑣，但大麻市場商機的吸引力對商家實在難以抗拒。就連官方也對全球大麻市場虎視眈眈。哥倫比亞國家財政部預估，該國對外出口藥用大麻，每年將可帶來60億美元（約468億港元）進賬，成為國家第三大外匯來源。

哥倫比亞國家財政部預估，該國對外出口藥用大麻，每年將可帶來60億美元（約468億港元）進賬。（Getty Images）

以Clever Leaves為例，目前已在向加拿大和英國出口藥用大麻產品，並預計將進一步打入歐盟市場。然而，儘管投資者極力遊說哥倫比亞政府放寬審核程序和對大麻種植的規限（例如開放娛樂用大麻），過去的歷史包袱依然令政府不敢輕舉妄動。

昔日惡名阻礙進程

開放大麻限制固然可以讓哥倫比亞打入近年在全球逐漸蓬勃的大麻市場。然而，數十年來「毒品城寨」的惡名昭彰，亦令哥倫比亞在大麻全面合法化的問題上進退兩難。放在哥倫比亞政府面前的是，應否進而推動娛樂用大麻合法化，以及容許大麻生產公司擴張。畢竟，類似Clever Leaves之類的大麻生產者目前僅限於研發藥用大麻產品，若然進一步開放娛樂用大麻產品，其市場價值自然會翻幾倍。

（香港01製圖）

放眼美洲大陸，烏拉圭早在2013年便成為全球首個大麻全面合法化的國家；加拿大在2018年緊隨其後；美國現時則有11個州份通過了大麻全面合法化，並預期將陸續有其他州份效法。隨着大麻市場快速擴大，加上周邊擁有類似地理和天然環境優勢的國家，如秘魯和墨西哥等均蓄勢待發，銳意瓜分戰況激烈的大麻市場，哥倫比亞要及時趕上這個大麻商機更是刻不容緩，要跟時間競賽。

美洲國家烏拉圭、加拿大先後通過大麻全面合法化。哥倫比亞政府對趕上「綠色淘金熱」虎視眈眈。（Getty Images）

可是，困擾哥倫比亞政府及國民的還是那一點：歷史的夢魘。畢竟，大麻全面合法化與否，跟哥倫比亞過去數十年放在打擊毒品的努力息息相關。雖然有不少研究已經指出，大麻跟可卡因等毒品對人體禍害不可同日而語，但當地的決策者、議員和國民，都不希望見到難得打壓下去的毒販集團死灰復燃。

根據哥倫比亞參議員Gustavo Bolivar引述國家規劃署的數字，哥倫比亞在過去十五年投放了1.4億美元（約10.9億港元）打擊毒販。尤其與國內反對派哥倫比亞革命武裝力量（FARC）達成和平協議之後，大家自然不想過去數十年投放在毒品戰爭的努力功虧一簣。哥倫比亞想在全球大麻產業上分一杯羹，面前有一道難以跨越的心理關口。

哥倫比亞大麻合法化進程：哥倫比亞並不是全面大麻合法化的國家。不過，政府早在2012年已經將擁有大麻（20克以下）非刑事化。接着在2015年，當局正式立法容許生產及使用藥用大麻。同年，最高法院亦裁定，國民可以私人種植最多20棵大麻植物供自用。現在，無論官方及民間仍就着大麻全面合法化激烈討論。

上文節錄自第196期《香港01》周報（2020年1月6日）《綠色淘金熱 美洲「大麻經濟」崛起》。

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