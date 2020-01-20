俄少年水上樂園出事　意外被困水底5分鐘　四肢變藍紫色慘死

到水上樂園遊玩要小心！俄羅斯新西伯利亞一名16歲少年，8日到水上樂園遊玩時，潛水到游泳池底部後，長達5分鐘沒有浮出水面換氣，救生員發現異狀，立刻到泳池底部查看。 不料發現少年竟是手臂卡在泳池內的金屬桿上，導致他動彈不得，救生員將他救出後已無生命跡象，四肢也呈現藍紫色，場面相當驚悚，經急救後少年仍於13日不幸死亡。

俄羅斯新西伯利亞一名16歲少年，在8日到位於新西伯利亞的水上樂園「水世界」（Aquamir）遊玩（Facebook@Новосибирский аквапарк "Аквамир"）

根據《太陽報》報道，俄羅斯新西伯利亞一名16歲少年，在8日到位於新西伯利亞的水上樂園「水世界」（Aquamir）遊玩，他潛水到游泳池底部後，卻沒有上岸換氣，5分鐘後救生員發現異狀，立刻潛下水查看，發現少年竟是手臂被卡在泳池內的金屬桿上，無法動彈。

救生員表示，當時少年的手臂幾乎被卡死，呈現藍紫色，他來回多次換氣，才將少年手臂與金屬桿分離，將少年救上岸後，救生員立刻對他進行CPR急救並送醫治療。

▼▼水上樂園「水世界」（Aquamir/Аквамир）的內部情況▼▼

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目擊者康斯坦丁（Konstantin）表示，事發當時很多人都在幫忙將少年拉上岸，但少年當時已無生命跡象。醫療團隊指出，少年送醫時狀況就非常不樂觀，最終仍於13日不幸身亡。報導指出，這已非水世界第一次發生此種案例，但園區都遲遲未作出完善保護措施。

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