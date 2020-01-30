【武漢肺炎】疫情蔓延變種族歧視危機　居法亞裔：我不是病毒

武漢肺炎疫情蔓延，感染新型冠狀病毒的患者遍佈亞洲地區，歐美也陸續出現確診個案。由於疫情首先於中國爆發，有人幾乎將「病毒」和「華人」劃上等號。近至日本和韓國，遠至法國和加拿大，相繼出現反華甚至排斥亞裔的情況。有居住法國的亞洲人於Twitter發起「我不是病毒」（JeNeSuisPasUnVirus）的標籤，引起關注。

法國《皮卡爾信使報》（Le Courrier picard）報道疫情時，用「黃色警報」（Alerte Jaune）和「黃禍？」（Le péril jaune?）為標題，配上中國女子戴口罩的照片，引起爭議。報章後來迅速道歉，聲稱不是故意使用「最差的亞洲刻板印象」。

國際反對種族主義和排猶主義聯盟（Licra）主席尼韋（Stéphane Nivet）表示，沒有報章敢使用「黑色警報」這種標題，認為很顯然是個問題。

Cette leçon de racisme décomplexé vous est offerte par le @CourrierPicard #coronavirus pic.twitter.com/jhcoNmsmm5 — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) January 26, 2020

有網民於Twitter發文，指出自己是中國人，但並不是病毒，明白所有人都對病毒感到恐懼，不過希望不要帶有歧視。在科爾馬（Colmar）居住的陳凱西（Cathy Tran，音譯）亦曾在回家的路上，遇到一名路過的男子，叫她戴上口罩。她對他人的反應不感到意外，不過形容歧視的程度是前所未有。

Je suis Chinois

Mais je ne suis pas un virus!!

Je sais que tout le monde a peur au virus, mais pas de préjugé, svp.#JeNeSuisPasUnVirus pic.twitter.com/38bUTNWj3t — Lou Chengwang (@ChengwangL) January 28, 2020

除了華人，來自其他國家的亞洲人也面對同樣的情況。來自越南和柬埔寨的17歲女生鄭莎娜（Shana Cheng，音譯）現居巴黎，向英國廣播公司（BBC）講述遭到歧視的經歷。乘坐巴士時，她聽到有乘客說：「那裏有個中國女人，她會感染我們，她要回家。」身邊的人都以厭惡的目光看着她，就如她是病毒一樣。

有韓國人到青瓦台示威，要求禁止中國人入境。（美聯社）

「不歡迎中國人」

歧視問題不單出現在法國。在加拿大多倫多約克（York）校區，有近9,000名家長聯署要求過去17天曾前往中國的學生不要回校上課。不過學校董事會譴責聯署，擔心學生會因為他們的種族而被針對。

韓國亦有數十萬民眾向政府提交聯署，要求禁止中國旅客入境。日本神奈川縣知名溫泉勝地箱根町一間零食店也曾貼出告示，宣稱禁止中國人到店內，引起極大爭議。