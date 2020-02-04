一招玩死Google Maps　德藝術家拖住99部手機四圍走　結果……

昨日一則消息在外國瘋傳，就是一個用戶只用了99部手機就成功「hack」了Google Maps（谷歌地圖）。

根據報道稱，這位叫Simon Weckert的用戶將99部智能手機裝上推車，然後開啟Google Maps導航。當他走在街道上時，Google認為大量用戶在緩慢的移動，所以將此路段標記為交通不暢並建議繞行……（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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儘管顯得有些誇張，但事實就是只需要99部手機你就能製造一場虛擬的大堵車，從而對現實街道情況造成影響。

對此Google發言人稱在正常使用時，Google確實會在一個地方使用大量運行地圖的設備來作為判斷交通狀況的工具。他接著說道：「由於來自各種來源的信息，包括來自啟用了定位服務的人員的匿名數據彙總以及Google Maps社區的貢獻，Google Maps中的路況數據得以不斷刷新。儘管我們尚未完全破解手推車出行的習慣，但我們已經開始在包括印度、印尼和埃及在內的多個國家／地區中區分汽車和電單車。我們很樂意看到這樣的Google Maps的創造性的用途，因為隨著時間的推移它可以幫助我們使地圖更好地工作。」

從此來看，Google已經為解決這種問題做好了準備。或許在不久以後的更新中，Google Maps會加上獨特的手推車識別功能來應對這種惡搞行為。

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