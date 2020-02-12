知名越南髮型屋　迷你裙美女「皇帝級服務」僅50港元客似雲來

來到越南河內的女生喜歡做美甲，那男生千萬別錯過傳說中的洗頭店。日前一間理髮店的內部照在網路上瘋傳，仔細一看並非一般的理髮店，店內的女設計師都擁有姣好臉蛋與曼妙身材，且全套剪髮還包括全身按摩、敷臉、洗腳、修指甲、剃鬍、掏耳朵，含小費價位卻只需要約港幣50元，讓人忍不住直呼：「頭好癢！」

越南的美容業相當發達，內行遊客到了當地不可不拜訪的便是理髮店。越南粉專《Phòng trọ của những Hot girl》日前分享當地理髮院「30shine」照片，只見店內設計師全是穿著白色上衣、黑色貼身短裙的正妹，襯托出身材相當凹凸有緻，正在細心的幫客人洗頭（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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據了解，30shine是越南河內非常知名的理髮廳，就算只收男客生意仍非常好，開業僅四年便擴展到了50家分店，且不只是洗頭，漂亮年輕的美髮師還會幫顧客洗臉、保濕按摩、音波導入按摩、粉刺吸除、保濕噴霧、按摩、刮鬍子等全套「皇帝級服務」，差不多港幣50元的價格難怪人潮絡繹不絕。

不少網友得知資訊後紛紛留言，「突然覺得頭有點癢，想去洗頭了」、「CP值太高拉」、「求河內位置」、「這就是為什麼我會辦會員卡的原因了」。

更多30shine官方Facebook專頁的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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