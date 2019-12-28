台網瘋傳日本童顏美女釣魚高手　竟已年過30做埋人妻　職業係……

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不知道各位有沒有過釣魚的經驗呢？如果沒有的話退一步，釣蝦？嗚嗚其實本編都沒有過，每次看到別人釣魚都覺得好羨慕、好厲害！說到釣魚，當然少不了日本，還記得就連《烏龍派出所》的大原所長也是個釣魚愛好者，家裡還有一把很貴的釣竿！這次要介紹的正妹，就是一位天才小釣手喔！

近日俘虜無數台灣網友心的日本美女釣魚高手　職業原來是……▼▼▼

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阪本智子，日本知名記者與節目主持人，同時也是世界頂級釣具品牌Shimano的裝備推廣、測試釣手，超級專業！

臉蛋可愛，個性活潑外向，每一張照片都掛著滿滿笑容，而且皮膚細緻很會保養，就算常出外釣魚也不怕曬黑，光看外表，完全看不出是一個已經年過30的有夫之婦啊 ! 

鄉民們對於這位釣魚高手，也是充滿讚嘆與佩服，甚至還有人藉機告白求婚！不過呢……他們是不是不知道智子姐姐已經結婚了？「女家糸合手戈」（嫁給我）、「我們可以一起研究釣竿」、「怕被當魚餌勾起來」、「這其實蠻厲害的吧」。

按圖看更多阪本智子的美照▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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