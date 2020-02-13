【武漢肺炎】沒有中國遊客的日本景點　京都奈良大阪前後對比誇張

截至今日，中國人民與新冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的戰鬥已經經過數十天，在這場看不見硝煙的戰役裏，中國的商家損失慘重，民生也受到極大影響。「豈曰無衣，與子同袍」，最近，竭盡全力支援中國的日本，日子也開始不好過了起來。

前兩天，「#日本奈良小鹿開始吃草」空降微博熱搜，不少網友開始看得一臉懵，覺得鹿吃草有什麼稀奇？鹿本來不就是吃草的嗎？而其實奈良鹿作為奈良的吉祥物、人氣王，小鹿們平時一般吃一種由麵粉和米糠製成的叫做鹿仙貝的專用鹿糧。儘管鹿仙貝需要遊客單獨購買，但一摞才150日圓，很多遊客一次就買好幾摞，所以小鹿們從來不愁沒有仙貝吃，完全沒功夫吃草！

曾經的國內黃金周的日子，一度還出現過奈良鹿拒吃鹿仙貝的現象，眾所周知中國人一直以來都是日本旅遊業的主力軍，可現在受武漢肺炎疫情影響，不少中國遊客都被迫取消日本行，遊客不來了，肚子填不飽了，草皮和飼料也不夠那麼多鹿食用。平常被當成掌上明珠的鹿兒們，哪見過這種待遇？紛紛開始性情大變，狂躁不安……

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一位淺草店家告訴記者，以前他們習慣了說「你好」，「 謝謝」，但是現在他們沒機會說了，心中還感到一絲寂寞。而除了商業上的損失慘重，最近的郵輪病例的逐漸增加以及日本店內口罩紛紛斷貨，雪上加霜的情況更是讓日本民眾擔憂不安。

即便如此，日本依然在踐行著支援中國的承諾，據不完全統計，至今日本各縣政府已經向中國捐獻了100萬隻口罩，10萬件防護服，9噸各類醫療物資，而單獨捐款捐物的日本企業、團體組織，以及還在進行中的募捐活動更是數不勝數。

日站君相信，對於中國和日本人民來說，我們一定能共同邁過這次艱難險阻，畢竟沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨，待到寒風過去，春暖花開，我們一定會滿面笑容的再次相會！

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