美校園牆隙藏遺失60年錢包　滿載集體回憶　網友協助物歸原主

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美國俄亥俄州斯塔克郡北坎頓市（North Canton City, Stark County）的North Canton City Schools，早前發現了一個塵封六十年的錢包。

根據北坎頓市學校系統的貼文，這枚錢包屬於1957年就讀於該校的帕蒂朗芙拉（Patti Rumfola）。錢包中不只有鉛筆、各種文具、梳子、化妝品以及家人的照片等，還有各種當時高中學生會使用的證件，例如公立圖書館的借書證、基督教青年會（YMCA）的會員證、紅十字青年隊（American Junior Red Cross）的隊員證等，甚至還有學校橄欖球隊出賽的行程表，上面畫滿了派蒂做的各種記號。

帶無數網友回味當年種種　點圖瀏覽Patti錢包內的珍貴物品↓↓↓

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校方將錢包內的物件上傳網絡，希望透過網友的幫助，將錢包物歸原主。不久後，網友們就找到了錢包的失主帕蒂。

帕蒂在1960年從該校畢業，開始從事她的教師生涯。她在1980年嫁給了約翰米歇爾（John G Michele），並且育有五個子女。

可惜的是，帕蒂早在2013年便已過世。校方將錢包交還給她的子女，讓他們得以一窺母親的高中生活。帕蒂的子女們也從錢包中分別取走了一枚硬幣，以紀念他們的母親。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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