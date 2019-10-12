加拿大婦25美元買二手梳化　內藏極罕勞力士錶　轉手勁賺25萬

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有些民眾在添購傢俱時會選擇購買二手貨，雖然不是全新的，但卻有機會意外挖到寶物。一位加拿大婦女在二手商店花了25美元購買了一張沙發，卻在它的縫隙中意外發現一隻勞力士手錶（Rolex），經專家鑑定後，發現這隻勞力士手錶相當罕見，且女子最終以25萬美元將它售出。

根據《Robb Report》報道指出，美國最大的手錶轉售網站Bob's Watches創辦人保羅（Paul Altieri）日前分享了一個自己從業以來最驚訝的故事，幾個月前一位加拿大婦女突然打電話給他，告訴他自己坐在沙發時，手機無意間滑進座墊縫隙，伸手進去找尋時卻意外發現一隻勞力士手錶，且看起來很罕見。保羅派出一位專家前往檢定，發現這隻勞力士是Daytona 6241 "Paul Newman"（點圖放大瀏覽）↓↓↓

這款錶在市面上相當稀少，勞力士在1969年販賣該手錶，且只出產2000到3000隻手錶，雖然在當年因錶面太富異國情調而不受歡迎，售價並不高昂，但到了1980年卻開始流行，因此價格隨之飆漲，其中在2017年拍賣會上，知名演員保羅紐曼（Paul Newman）本人戴過的勞力士就以1,780萬美元的價格成交。

而婦人所發現的這隻勞力士也在經拍賣後，認證價值25萬美元，雖然她途中曾試圖找尋手錶的主人，但因時隔過久而沒有線索，因此婦人最後則選擇將手錶出售。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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