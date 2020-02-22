百萬訂閱美女YouTuber　IG貼「峇里島度假美照」：全在IKEA影的

網紅經濟當道，不少人靠著分享照片、拍攝影片賺錢，看到社群媒體上一張張旅遊美照，又能藉此荷包滿滿，不免讓人感到羨慕，但一名美國的Youtuber Natalia Taylor上傳多張峇里島度假美照，但她卻拍影片自爆「這些全都在IKEA（宜家家居）拍的」，引起熱議。

▼▼先看看這一系列的「峇里島度假美照」，你看得出破綻嗎？▼▼

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根據《每日郵報》報道，來自加州的23歲網紅Natalia ，Youtube有200萬人訂閱、IG上擁有30多萬粉絲追蹤，近來她在IG上傳一系列到度假勝地峇里島的照片，她拿著酒杯在VILLA看起來相當享受，接着又到戶外木頭躺椅，最後穿着浴袍在浴缸拍美照，並且寫道「下次我該去哪裡旅遊呢？」

沒想到這一切的度假照，都是在IKEA家居店拍攝的，Natalia 表示自己根本沒去峇里島，從頭到尾人都在IKEA，她與攝影師朋友不顧其他店里人的眼光拍出這一系列的「偽度假照」，其實拍攝當下店員不斷的觀看讓她有些尷尬，且很怕被趕出店外。

▼▼Natalia事後在YouTube上解釋這次「假度假照」的企劃及過程▼▼

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另外Natalia 其實也有在照片中留下IKEA的標籤，她透露張貼照片的時候非常緊張，但是每個人都相信她在峇里島，沒有人質疑她照片中有IKEA的標籤還有IKEA的道具，她承認自己感覺破壞粉絲的信任。

Natalia 其實也有在照片中留下IKEA的標籤（紅圈）（IG@Natalia Taylor）

Natalia 拍影片想表達的是，在網路上每個人都能透過社群媒體來關注別人的生活，但是想呼籲大家「不要全盤相信網路上看到的東西，因為有心人士想用網路來騙人真的不難」。

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