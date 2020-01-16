【極簡生活】兩位YouTuber由心態開始斷捨離　低購物慾過得更自在

因為搭上雙十一、雙十二、聖誕新年轉季大減價撩動你的購物神經，存款就已經在沒有多少了，但左手還是老捉不住右手，總覺得「蘇州過後無艇搭」，所以不小心失心瘋手滑，如果你也有這困擾，但又想忍一時海闊天空，不如看看以下幾位極簡 YouTuber，冷靜一下自己的購物慾，如果你已經完成下單，那接下來就好好思考自己是否需要這多東西，也改善自己的購物習慣吧！

1. NANA Q

看了幾部NANA Q的影片，就會發現她相當自然的把極簡融入在生活中，不論穿搭、下廚或是生活，連三餐菜色也都相當簡單，看她的影片會讓人有一種真正被清空的感覺，其中搭編最推薦NANA Q介紹的膠囊衣櫥跟重複穿搭術，會發現我們並沒有真的好好利用每一件單品，讓它們發揮最大價值。

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▼▼▼看看NANA Q的最強重複穿搭術！▼▼▼

除了實體的生活面向以外，NANA Q也會分享許多心靈類的影片，像是如何清空自己的情緒、整理交友圈、人生意義等等，從生活到心靈都能夠深層淨化，是一位讓人感到非常舒服自然的極簡Youtuber。此外，NANA Q也非常有才華，不但是Youtuber還是位翻唱歌手，十分斜槓。

2. 末羊子

如果你想加入極簡一員卻不知道如何開始，那麼跟著末羊子的教戰守則就沒問題！末羊子的影片講解得非常詳細，從小角落到大空間的整理與收納，以及如何從極簡角度思考斷捨離的標準、培養極簡心態，末羊子都能夠相當具體的說明，看完她的影片，你也能輕鬆無痛的加入極簡生活，推薦近來末羊子推出的「極簡送禮 ideas」影片十分受用，尤其交換禮物的旺季轉眼間又到了，不妨從裡面尋找靈感。

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▼▼▼看看末羊子如何斷捨離！▼▼▼

除了極簡主題，末羊子也曾在歐洲留學，對於烹飪也十分拿手，每道餐點的擺盤看起來都媲美專業，都拍成許多影片分享，光用看的就十足療癒。末羊子的頻道封面寫著：「最有效率的方式，就是現在馬上開始做」，沒有錯，2019 即將結束，別讓任何計畫都像減肥一樣成為明天的事，加入極簡刻不容緩，現在就開始吧！

結語：

搭編本身也是極簡生活的人，東西太多會讓自己感覺很阿雜，極簡生活真的會讓人感到舒心又平靜，非常推薦大家試試看，尤其對存款的增加十分有效呢，哈哈哈哈哈！Dappei一直教學大家穿搭，就是希望大家找到適合自己的穿搭風格，一旦了解自己的適合與不合，就可以大大降低買錯的機會，減少浪費。

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原文：戒不掉手滑失心瘋？跟著「極簡 Youtuber」這樣做，面對網拍你也可以不為所動！

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