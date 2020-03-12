俄肥媽狂減58kg變索女網紅　狠甩結婚13年老公再同20歲繼子墮愛河

不倫戲碼真實上演！35歲的俄羅斯女子瑪麗娜（Marina Balmasheva）在13年前嫁給了大她10歲的丈夫阿列克謝（Alexey Shavyrin），原以為年齡不是愛情的距離，兩人的婚姻能一直幸福下去，豈料近日瑪麗娜卻與丈夫撕破臉鬧離婚，阿列克謝更指控瑪麗娜對婚姻不忠，甚至和自己20歲的兒子「搞不倫」，讓家庭醜聞瞬間被攤在陽光下。

瑪麗娜與前夫及與繼子兼「新歡」的合照（點圖放大瀏覽）：

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根據《太陽報》報道，該宗事件發生在俄羅斯，阿列克謝結束第一段婚姻後，帶着兩個孩子和比自己小10歲的瑪麗娜共結連理，兩人後來陸續收養了5個小孩，原以為兩人會一起走到人生的盡頭，不料這段婚姻卻在第13年宣告終結，阿列克謝更與瑪麗娜撕破臉。

報道中提到，瑪麗娜原本重達132公斤，後來成功甩肉58公斤，並時常在個人的Instagram上分享經驗，因而累積不少粉絲。但阿列克謝卻也對此做出指控，日前他在脫口秀上爆料，稱瑪麗娜減肥成功後，竟偷吃自己與前妻所生的20歲兒子弗拉迪米爾（Vladimir），令他感到相當憤慨。

差不多減掉半個自己！看看瑪麗娜減肥前後超誇張對比（點圖放大瀏覽）：

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阿列克謝表示，「那天我聽到他們在家裏發生關係，讓我根本睡不著」、「幾分鐘後，瑪麗娜就躺在我身旁，但當晚我一句話都沒告訴她」。幾個禮拜後，阿列克謝才與妻子攤牌，而兩人13年的婚姻也因此宣告結束。

然而，瑪麗娜卻對此做出反駁，她強調自己是在離婚後，才與弗拉迪米爾交往的，她也落下狠話，直言「這些年來，我感興趣的東西就只有食物而已」，坦言自己根本沒有愛過前夫。

她也大方談論自己的新戀情，瑪麗娜認為與比自己小15歲的繼子交往非常開心，「他讓我感覺到，自己就像個年輕、快樂的女孩」，對這段戀情予以信心，並大方放閃。

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