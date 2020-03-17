【新冠肺炎】全球騎呢防疫大全：印度用牛屎沖涼　日本搶購花崗岩

本以為國內不斷傳來好消息，在家閉關的日子很快就會結束了，但真是架不住國外疫情一天比一天嚴重。敢講真話的張文宏醫生更是直言：按照當前全球的抗疫情況，疫情在今年夏天結束已經不可能了。然而，就在這樣嚴重的疫情現狀之下，一些國家的自主防疫操作，簡直堪稱一場大型迷惑行為大賞。

新冠病毒估計是把自己的帶貨技能點滿了，日本民眾前腳搶完衛生紙，後腳就開始搶花崗岩了。沒錯，就是正常用來鋪路鋪台階的石頭，已經在二手市場賣到5000日元的高價……

花崗岩能防治新冠肺炎？點圖看看當地有關報道：

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這種盲目搶購的情況還不只在日本，印尼也出現了類似的現象，只不過他們搶的是生薑。自從印尼開始爆發疫情，除了囤積口罩等醫療用品，姜可以說是印尼人民的必爭物資。

據印尼媒體報道，爪哇生薑的價格從每公斤4000印尼盾，硬生生的變成了1.2萬印尼盾，幾天下來就把價格翻了三倍之多。甚至還有人當街扮演超級英雄，給沒搶到姜的印尼人免費發放薑粉沖製的飲品。生薑或許有活血祛寒的功效，但普通感冒和病毒肺炎，不是一回事吧？

面對疫情，印度人也同樣不甘示弱，首當其衝的就是牛糞療法。然而這還沒完，在3月9日，印度一年一度的灑紅節慶典上，人民又是直接搬出一個代表新冠病毒的15米高雕像進行燒燬。視頻中，民眾用一個帶火的注射器插到「病毒」上一頓輸出，並表示這象徵著人們戰勝了病毒本體……

牛糞洗澡殺病毒 萬人不戴口罩狂歡 點圖看看疫情下的印度：

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不管病毒多可怕，氣勢不能輸？老實說，為什麼不多相信相信科學，這種時候聚眾集會搞迷信，真是令人耳目一新了。

除了這些哭笑不得的民間防疫行為，蘇格蘭的消毒方式同樣令人滿頭問號。隨便舉幾個例子，比如日本與韓國均是展開地毯式的大規模消毒的，而到了蘇格蘭老哥這邊，腳踩獨輪車，風笛上插火把，真是消毒都不忘練習特色傳火炬：

蘇格蘭另類消毒法（網上圖片／狂丸科學）

不過，在這場大型防疫迷惑行為大賞中，我覺得最hardcore還要屬俄羅斯大哥們。畢竟兩萬多人聚集在一起開野韭菜party，這真不是誰都能做到的。菜品形式還不單一，有拿野韭菜配面包吃的，還有直接把野韭菜扔進榨汁機，濃縮一杯純綠色飲品。

而這種俄羅斯人不惜聚眾來吃的野韭菜，也被稱為熊蒜，外形比人工種植的韭菜更粗壯，是一種歐洲野生的草本植物。因為營養豐富，當地人認為靠它就能預防新冠病毒。同時，在這場集體吃韭菜的盛會上，當地的旅遊部長Muslim Baytaziev甚至表示，前來參加節日就能一步收穫健康。

聯想到吃完韭菜後「清新」的口氣，還兩萬多人聚在一起吃，戰鬥民族果然不是白叫的，真是有韻味了。且不說韭菜是否真能預防新冠病毒，就說聚眾吃東西，已經有被團滅的風險了。而這也正是這種防疫行為的迷惑之處，希望國外人民都能相信科學，別一邊吃著韭菜，一邊被當作韭菜割了。

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