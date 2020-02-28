【新冠肺炎】噴蜂蜜殺病毒？椰菜笠頭退燒？日本光頭醫生再破謠言

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網絡提供信息方便又快捷，但是同樣具有魚龍混雜的缺點。網絡上的信息良莠不齊，這就要求我們要具備辨別真偽的能力。日本的家庭主婦中流傳着一些奇怪的生活知識，更有面向主婦的資訊網站為了博眼球還在大肆渲染。最近日本一位醫生站出來打臉這些「網假偏方」，真是大快人心！

主婦網站「あんふぁんWeb」平時經常會分享一些育兒和生活經驗，他們2018年發布的《自製眼藥水》的文章被扒出來，引起極大的爭議。

文章宣稱想要眼藥水，自己就能造，製作方法也簡單，一個容器、水和鹽就可以完成。文章還特意提示「要用蒸餾水或純淨水」，真是不得不佩服人們的想像力和謠言的威力。這也能想出來？這也有人信？

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網絡上的一段話說出了真相：再不提高辨別真假的能力，老了是要被騙買保健品的！

最後在疫情得以控制的當下，希望大家不要放鬆警惕，更加需要保護好自己：依舊少出門、戴口罩、勤洗手，同時也要注意堅決不信謠、不傳謠！

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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