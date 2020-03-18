【新冠肺炎】封城太無聊　意大利人與鄰居打高難度「高空網球賽」

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受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，諸多國家都採取封城鎖國的辦法防止疫情擴大，然而封城時光對熱愛運動的人來說相當難熬，於是意大利社區出現有趣場景。

意大利疫情大爆發，確診病例至今已超過3萬，政府為扼止疫情宣布全國封鎖，禁止所有公開集會，且人與人之間必須相隔1公尺。

不過禁止集會也無法阻止人們想要運動的心，日前有西班牙健身教練爬上屋頂帶頭做運動，意大利民眾也不甘寂寞，拿出球拍探出高樓窗戶，和隔壁鄰居有來有往的打起網球！

超高難度「高空網球賽」　結果……（點圖放大瀏覽）：

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影片中可看到2名男子手持球拍，上半身探出窗戶，與鄰居進行一場長達近半分鐘的「高空網球賽」，雖然最後擊球不慎導致球反彈掉落，仍能看出兩人玩得非常開心。

自娛自樂的影片也引起網友注意，笑問「最後誰撿球」、「輸的下去撿」、「往下看發現底下已經有上百顆球了」，也有網友認為此舉雖然有趣，其實十分危險，也有人表示「球仍然會透過球拍播毒，結果隔離完全失敗（掉到樓下再進一步傳染開去）」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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