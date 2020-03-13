新冠肺炎｜中國孕婦自述逃出德國重災區經歷：連確診者也不戴口罩

當新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延至歐洲27個國家，超過2萬人被確診。德國醫療系統也隨即緊張起來，一位孕期的媽媽決定回國。

當國內正在逐漸復工，離我們幾千公里外的歐洲，疫情卻愈演愈烈。Yi是北京人，和從事科研工作的老公在德國居住了兩年。去年8月底她懷孕了，如今離預產期只有不到三個月。隨著疫情擴散，他們擔心德國正在成為下一個意大利。

與「紅區」意大利類似，德國也是老齡化嚴重的國家，新冠肺炎確診病例居歐洲第三位。截至11日，德國累計確診1,952例新冠肺炎病例，其中最嚴重的北威州累積確診逾800例。該州的波恩市第一例確診患者所在小學，距離Yi的家僅有1.5公里。

家住確診者小學附近 患者上街不戴口罩 在德中國孕婦自述逃回北京經歷（點圖放大閱讀）↓↓↓

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回家的路從未如此漫長

飛往莫斯科的首程航班上，加上我們只看到4個中國人，其餘乘客大部分是德國人和俄羅斯人，他們沒有一個人戴口罩。由於全程戴著口罩和孕晚期的呼吸不暢，起飛不久，我的血氧降到了快90%，心跳一直在120次/分。為了保證小孩不缺氧，我需要經常深呼吸，整個航程也不敢多睡。為了盡量不摘口罩，我們沒有吃東西，只喝了水。

莫斯科到北京的航班換成了波音777，機艙寬敞多了，乘客90%以上都是中國人，這次沒有一個人不戴口罩。坐上這班飛機後，心裏踏實了許多，我們離家越來越近了。我還是一直沒有睡，老公也沒有睏意，還看了兩部電影……

3月6日早10:00，終於落地北京。工作人員開始廣播，讓所有人坐在位子上不動，點名了9位乘客到前面接受檢測，猜測應該是從疫情高發國回來的，最近的一位在我們後面三排。半小時後，工作人員安排乘客20人一組下機。出了廊橋，要通過紅外線體溫檢測才能走，這裏攔住了幾個人覆檢。之前在國外，每天都能在新聞上看到國內這些穿著防護服的工作人員，真的近距離看到他們時，感覺既崇敬又親切。

倒數第二道關卡需要把在飛機上提前填好的健康申報表交給工作人員。這裏的管控好像不是很有經驗，排隊時人擠人，甚至有人直接摘掉了口罩。為了不紮堆，我們想等到最後再去排隊，就在旁邊找個地方坐下等了一會。然而這是個不太明智的決定。就在我們剛剛上去排隊時，後面一個航班的人就湧了上來，是從首爾飛來的。

出關時，工作人員要求有日、韓、伊朗、意大利幾個國家旅行史的人補填一張黃色卡片，於是在接下來一個小時的隊伍中，我們的前後左右全部擠滿了拿著黃色卡片的人……

12:30，終於出關了。考慮到在北京居家隔離不方便安排我父母出去住，於是我們預訂了當天下午15:15的高鐵，直接回老公家。

經俄羅斯成功逃返北京 點圖瀏覽Yi提供的照片：

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在隔離中反而安心了

打上車，到達北京南站時是13:08，進站口空無一人。約好我的父母過來取走兩隻箱子，隔著3米遠，噴好消毒液，匆匆見了一面，我們就坐上了回他老家的高鐵。到這時，老公已經有40小時沒怎麼睡過覺了。

這一路上的4只箱子全部按照23公斤裝得滿滿噹噹。幾輪安檢下來，他一個人搬運了十幾次，加上這一周我們基本沒正常吃過飯，整個人肉眼可見的瘦了下去。高鐵上一個車廂坐不到10人，筋疲力盡的我們找了個四周無人的位置，睡了一大半路程。

21:35，終於到站，也終於終於，馬上就要到家了！這個時候我還不知道，事情並沒有那麼順利。出站時，工作人員循例問我們從哪裏來。因為我們是當地第一例來自非疫情高發國的境外入境者，他們讓我們在一邊等等，需要請示上級安排。在這之前我公公已經諮詢了社區負責人。我們的情況是居家隔離，登記即可，他提前幫我們辦妥了手續。

老公打電話說要晚點回去。此時公公也正好接到社區來電——我們可能要集中隔離。同時發來一份最新的紅頭文件，上面的疫情高發國加上了德、法、美。果然，車站的工作人員過來告訴我，德國回來的，也需要集中隔離，現在等具體安排。

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時間過去了一個半小時​​，我覺得越來越冷。前面還有因為不願被隔離耍酒瘋大吵大鬧的人。嘈雜的氛圍，昏暗的燈光，寒冷的環境，都在放大內心的焦灼和恐懼。車站的工作人員怕我凍感冒把我帶到傳達室，幫我倒熱水和我聊天，他們也很著急，但仍然沒有任何消息。我爸來電話問我到家沒有，我告訴他根據新的政策我們應該要集中隔離，還在等消息。他一邊勸我不要慌張等安排，一邊慌張的問我：那我還能坐車過去看你們嗎？暫時安慰住他，我繼續原地等待結果。

大約0點，疾控中心的安排下來了。原本嘈雜的車站只剩下幾個工作人員和我們兩人。一輛救護車到達，接上我們，連同行李一起送到了酒店。這是當地目前還開著的兩家酒店之一。另一家酒店隔離了需要被勸返的人和一些有發熱症狀的人。老公詢問了我們酒店負責人，在我們隔壁有3人因為途經韓國被隔離，他們已經住了4天，沒有異常。

此時公公婆婆也已經趕到。幸運的是酒店就在家對面，他們可以每天把飯菜送給工作人員再轉交給我們（放在房門口，人走後我們再開門取回）。一聽到可以吃到婆婆做的飯，我竟然異常開心滿足。

到達酒店，消毒洗漱，一切終於安頓好，連倒時差都省去，直接倒頭睡去。從3月1日決定回家到抵達酒店，短短6天時間。一覺醒來，窗外的風景如同6天前那樣，依舊不真實到令人恍惚。可無論如何，我們總算回家了。

編按：就在Yi和老公回國的第二天，新聞裏又傳來消息，德國累計確診1,040例，由此成為中國以外第六個累計確診過千的國家。德國總理默克爾在會議上也發出警告：60％至70％的德國人將感染致命的新冠病毒，這種傳染病有可能席捲整個歐洲。當地時間3月11日晚，世衛組織總幹事譚德塞在日內瓦召開的新聞發布會上宣布，新冠肺炎疫情已經構成全球性大流行。

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