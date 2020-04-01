東京開全球首間溫室花園Starbucks　邊歎咖啡邊賞花還可餵小水獺

又到了一年一度賞櫻花的季節，日本的大街小巷都瀰漫著粉色的氣息。只要空氣中有風，樹上的櫻花就會飄落到河道裡，變成粉色的溪流。論起賞花的新去處，就要提到星巴克Starbucks在東京開設的全球首家溫室花園店。超過3000多種的鮮花點綴在空間裡供遊客們觀賞和拍照。坐在植物中喝着咖啡的同時，還能體驗微型水族館，與花朵進行沉浸式互動。

首家開在花園裏的Starbucks

Starbucks花園店開在了東京多摩區的讀賣樂園——HANA·BIYORI。讀賣是知名的遊樂園，因為先天自然的地理條件，許多人賞櫻、觀賞楓葉都會選擇在這裏。從新宿出發的話，35分鐘左右就可抵達。

溫室花園店佔地面積1500平方米，分為了堂食區、迷你水族館和數字互動3個區域。整個空間設計由日本知名設計團隊ParkERs完成。他們以往的作品就很擅長將植物與生活空間所結合，打造出在大自然裏生活的真實感。這次的花園店同樣延續了大自然的感覺，以「New Life style with coffee」的概念而展開。

舉頭盡是美麗鮮花 店內外同樣滿是打卡位 點圖繼續看詳細介紹：

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當然，因為疫情的關係，不管是國內還是在日本的小夥伴們，還是盡量等到疫情結束以後再前往這裏吃吃逛逛。

等到那時，我們再來好好的喝咖啡，欣賞美麗的風景。

【編按：該店現因疫情暫時關閉，如欲前往請先到官網查看開店情況。】

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