麥當勞打直排、Starbucks打橫排都有得解　排隊方法藏消費心理學

買東西、玩遊戲、搭車甚麼都要排隊，除了是守秩序的表現，但你知道直的排、橫的排、彎的排除了空間影響外，其實有更多是商人沒有告訴你的祕密，讓你不知不覺就落入購物圈套！

舉凡搭地鐵、買東西通通都在排隊，充斥在你我生活之中，但排隊可是要排的有技巧，麥當勞和Starbucks排隊一個是直的、一個是橫的，這一切都隱藏了許多商業考量啊！當你跟着人擠人、跟着守秩序排隊的時候，你可曾想過，為甚麼我是橫着排、直着排、彎曲着排？其實排隊路線可是一種策略，讓你不知不覺落入商人圈套，而排隊模式大致上又分為3種。

直線排：像是在麥當勞等快餐店，講求高效率、快速點餐取餐的宗旨，直線就像是遊戲裏消方塊的概念 ，也容易使人焦躁，不斷想往前看究竟還有幾個人，就會讓客人更速戰速決，快速銷售更多產品。

圖為麥當勞招牌示意圖。（資料圖片）

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