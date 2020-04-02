馬來西亞婦女局建議女人長留在家也應化妝　還要扮多啦A夢氹老公

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馬來西亞婦女、家庭及社會發展部建議女性在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）行動管制令期間，可在家扮多啦A夢的聲調取悅另一半，以及在家辦公時也要裝扮的生活小撇步引發非議後，婦女發展局就此作出道歉。

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一則以婦女發展局總監名義於31日晚在官方Facebook發布的聲明表示，婦女部已意識到在行管令期間，通過社交媒體上張貼對婦女提倡的建議海報引發了許多迴響。

聲明解釋，該部所採用的方式是希望通過分享生活小撇步，以維繫家庭間及在家辦公時的良好關係。「如果所分享的一些提示不合適，我們深表歉意，若觸及某些群體的敏感性，日後會更加謹慎。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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