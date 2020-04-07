紐約華人分享新冠肺炎大爆發後的轉變　黑暗以外也有這些感人場面

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美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大爆發，紐約更是重災區。來自台灣的Claudia在紐約工作16年，紐約確診人數已超過12萬人，她說，過去大家常說紐約客很冷漠，但在疫情當下也有人性光明，最鼓舞人心的是pizza店老闆送免費pizza給醫護人員，店鋪房東得知後，不僅減免房租，還捐出2萬美金共襄盛舉，讓善意繼續下去。

黑暗以外也有人性光輝　Claudia分享紐約疫情爆發後的轉變（點圖繼續閱讀）：

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但住在亞特蘭大的Josephine戴口罩的狀況完全不同。Josephine是家庭主婦，前陣子美國總統特朗普提到「中國病毒」，全美都傳出亞裔族群遭攻擊，戴口罩出門怕被歧視，在公共場合咳嗽得忍住，如果鼻子過敏會避免出門，以免打噴嚏遭異樣眼光。

亞洲人都知道戴口罩很重要，但入境隨俗，當地人不戴就不要戴，畢竟對當地人而言，戴口罩是很奇怪的事，Josephine的先生是美國人，就連他也覺得不要戴口罩，不要自找麻煩，勤洗手、保持社交距離比較重要。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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