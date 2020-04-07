【新冠肺炎】菲律賓景點無旅客　數千粉紅色水母「蒲頭」變紅海

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，許多觀光景點紛紛關閉避免人潮聚集，但仍不時傳出民眾前往海邊的消息，令許多人擔心傳染。不過近日菲律賓出現一幅景象可能讓人不敢靠近海邊，有人拍到上千種粉色水母出現在海面上，看起來就像一堆番茄在水中漂浮，畫面相當驚人。

疑因遊客變少 菲律賓巴拉望海面驚現大量粉紅色水母（點圖放大瀏覽）：

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據《每日郵報》報道，菲律賓巴拉望島原本是許多遊客的渡假勝地，但近期受到疫情影響觀光客大減。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）海洋生物學博士謝爾登（Sheldon Rey Boco）觀察到，因為遊客變少，巴拉望的海面出現大量粉紅色水母，景色宛如一片「番茄海」。

謝爾登解釋，受到風與潮流影響，這些水母通常會於三月出現在巴拉望島，其他還包括氣候及地質條件等也都影響這些水母的出現。而近期受到新冠肺炎影響，巴拉望島少了遊客，水母可能因為棲息地破壞減少而出現。部分專家解釋，水母可能依據遊客多寡，而選擇住在靠近海底的位置。

謝爾登將這個罕見的畫面放上網，並在Twitter上寫道：「水母當然不受COVID19禁足令影響。」

對此海洋生物學家萊恩巴林（Ryan Baring）表示，過去巴拉望的人數眾多，使水母都躲在海床：「現在海灘空了，這些水母不用再受威脅而可以自由自在的游泳。」

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