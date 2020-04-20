【新冠肺炎】民眾瘋搶口罩如喪屍　網民嘆「這是日本人真面目」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，日本首相安倍晉三4月16日宣布緊急狀態擴大至全國實施。不過日本民眾收到政府發放的布口罩後非常傻眼，不只數量不夠，尺寸也太小，導致美式賣場湧入許多民眾搶購口罩，瘋搶畫面曝光，有網友直呼「根本是喪屍」。

日本至19日累計確診破萬個、251人死亡。日本內閣府再有一名官員確診，這名50多歲官員任職於內閣府的科學、科技與創新會議，是內閣府第三位染疫的官員。

日本首相安倍晉三16日宣布緊急狀態擴大至全國實施，17日舉行記者會進一步說明緊急狀態和10萬日圓現金發放政策。他指出，政府感受到所有人都擔心疫情，因此決定不排富，發放現金給所有國民，估計日本政府將增加14萬億日圓支出。

安倍再度呼籲民眾共體時艱，減少非緊急及不必要的外出與人際接觸，共同度過新冠肺炎疫情。他說，每人10萬日圓將以郵寄或網路方式發放，不會透過市町村公所，以免民眾聚集增加感染風險。

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日前日本政府宣布對每戶發放2片免費的布口罩，17日起已陸續派發，不過民眾非常傻眼，口罩不僅數量不足，連尺寸都嚴重不合，與一般醫用口罩相比，政府發放的布口罩太短、太窄，戴上去無法同時遮住鼻子與下巴，且口罩過度通風，恐怕無法防疫。

日本民眾只好自行外出購買口罩，有網友貼出一段影片，只見美式賣場Costco工作人員將口罩拆箱後，大批日本民眾上前瘋搶，誇張行徑與平時守秩序的日本人相差甚遠，不只互相推擠，還有人拿走多盒口罩，也不管身邊其他人是否被撞到，網友直言「生命危機面前，已經沒有形象」、「這才是日本人的真面目」。

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