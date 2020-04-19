【新冠肺炎】AKB48全員啟動「OUC48企劃」　在家繼續公演發放元氣

AKB48以「在家帶給日本元氣！」為主題進行「OUC48企劃（OUC、音同日文『お家』）」，本企劃是由AKB48全員（扣除活動休止、專任共103名）自主聯絡全員各自在家進行攝影，並將這些影片由AKB48集團總監督向井地美音編輯成「365日の紙飛行機（おうちver.）」。

另外，近期受到疫情及政府發佈的緊急事態宣言（緊急命令）影響，在秋葉原的AKB48劇場目前處於閉館中的狀況，「OUC48企劃」將在劇場閉館至5月6號之間的日子裡，以成員在家一邊歌唱進行各式各樣不同的企劃，將「在家帶給日本元氣！」的主題持續貫徹。

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企劃內容還有預定從在秋葉原的劇場演出轉移至在家中舉辦的「OUC48在宅公演」，並讓成員製作櫻花在今年春天迎來劇場重啟之時能夠將這些櫻花布滿劇場的「櫻花盛開大作戰」。對此向井地美音也表示道雖然沒有辦法跟歌迷見面而感到寂寞，但面對現在的狀況，成員們希望能夠透過「OUC48企劃」將人與人串聯起來，每個人在家渡過這段日子的同時，希望能夠帶給大家元氣及笑容。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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