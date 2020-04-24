【新冠肺炎】美國俄亥俄州男子反對「禁足令」　1個月後染疫亡

世界說
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情至今，美國已有超過86萬人確診，是疫情最嚴重的國家，然還是有許多人並不相信新冠病毒的嚴重性。俄亥俄州一名男子麥克丹尼爾（John W. McDaniel）3月時就從發表多篇貼文，認為新冠病毒導致的封城令實在太瘋狂。不幸的是約翰在本月15日因新冠肺炎去世。

編按：麥克丹尼爾的葬體本擬在網上直播，但他的遺孀稱取消有關決定。此外她亦發聲明表示，如果丈夫沒有患病（他在3月下旬已用上呼吸機），他會改變自己的說法。她說很多人都是在未全面了解新冠肺炎嚴重性前說出類似的話，但很多人在知道大流行的影響後已收回自己的說話。她寫道：「我們知道如約翰仍跟我們同在這裏，他會知道我們所身處的全國危機，會遵守居家令，以及鼓勵家人和朋友都這麼做。」

美國各處出現反禁足令示威　有男子批評禁令後染疫病逝（點圖放大瀏覽）：

+9
+8
+7

《紐約每日新聞》報道，俄亥俄州州長德瓦恩（Mike DeWine）宣布全州的餐廳及酒吧暫時關閉，當時約翰還在Facebook上批評，稱州長並沒有這樣的權限，並說：「如果你對生病很恐慌，那你就不要出門，不應該限制我們過我們的生活。」相關貼文及帳號目前已被刪除。

不信邪的約翰依舊逃不過病毒的魔掌，4月15日因感染新冠肺炎不治辭世。在線上訃聞中寫到，約翰的家人感謝醫治他的護士，也感謝所有試圖拯救他的人，並希望藉此提醒大眾社交距離的重要性，持續與人保持距離以策安全。

約翰並非唯一抗議政府作為的人，據全國廣播公司報道，13日有近百位的民眾聚集在俄亥俄州議會大廈，抗議州長延長禁足令，並關閉所有非必要的工作場所。針對抗議聲浪，州長麥克宣布將在5月1逐步開放，然而有專家認為還未到可以開放的時候。

【相關圖輯】三藩市封城禁令超辣　女兒跟風拒戴口罩　當地華人爆超慘生活現況（點圖放大瀏覽）：

+19
+18
+17

【相關圖輯】結婚51年老夫妻確診新冠肺炎　最後一同摘下呼吸器伴着彼此　相隔6分鐘離世（點圖放大瀏覽）：

+4
+3
+2
新冠肺炎｜英女子無視禁令外出　1小時攬7男到露營車「接客服務」
日本調查：一個人最多能忍受自我隔離多久？　最不耐久竟非年輕人
原油需求暴跌　陸上無處放　美國加州外海出現「儲油艦隊」
【愛的迫降·金正恩】印尼CNN用玄彬劇照抽水後致歉：這是致命失誤
【新冠肺炎】英國會打破700年傳統用Zoom開會　卻遇到尷尬問題
【新冠肺炎】印度新郎千里騎單車返鄉成婚　臨門被攔慘遭隔離14天

延伸閱讀：

美衛生部新發言人才上任 CNN爆舊推文歧視中國人

疫情衝擊中國留美人數！美大學150億美元收入恐減少

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。