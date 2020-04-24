【新冠肺炎】美國俄亥俄州男子反對「禁足令」　1個月後染疫亡

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情至今，美國已有超過86萬人確診，是疫情最嚴重的國家，然還是有許多人並不相信新冠病毒的嚴重性。俄亥俄州一名男子麥克丹尼爾（John W. McDaniel）3月時就從發表多篇貼文，認為新冠病毒導致的封城令實在太瘋狂。不幸的是約翰在本月15日因新冠肺炎去世。

編按：麥克丹尼爾的葬體本擬在網上直播，但他的遺孀稱取消有關決定。此外她亦發聲明表示，如果丈夫沒有患病（他在3月下旬已用上呼吸機），他會改變自己的說法。她說很多人都是在未全面了解新冠肺炎嚴重性前說出類似的話，但很多人在知道大流行的影響後已收回自己的說話。她寫道：「我們知道如約翰仍跟我們同在這裏，他會知道我們所身處的全國危機，會遵守居家令，以及鼓勵家人和朋友都這麼做。」

美國各處出現反禁足令示威 有男子批評禁令後染疫病逝（點圖放大瀏覽）：

+ 9 + 8 + 7

《紐約每日新聞》報道，俄亥俄州州長德瓦恩（Mike DeWine）宣布全州的餐廳及酒吧暫時關閉，當時約翰還在Facebook上批評，稱州長並沒有這樣的權限，並說：「如果你對生病很恐慌，那你就不要出門，不應該限制我們過我們的生活。」相關貼文及帳號目前已被刪除。

不信邪的約翰依舊逃不過病毒的魔掌，4月15日因感染新冠肺炎不治辭世。在線上訃聞中寫到，約翰的家人感謝醫治他的護士，也感謝所有試圖拯救他的人，並希望藉此提醒大眾社交距離的重要性，持續與人保持距離以策安全。

約翰並非唯一抗議政府作為的人，據全國廣播公司報道，13日有近百位的民眾聚集在俄亥俄州議會大廈，抗議州長延長禁足令，並關閉所有非必要的工作場所。針對抗議聲浪，州長麥克宣布將在5月1逐步開放，然而有專家認為還未到可以開放的時候。

【相關圖輯】三藩市封城禁令超辣 女兒跟風拒戴口罩 當地華人爆超慘生活現況（點圖放大瀏覽）：

+ 19 + 18 + 17

【相關圖輯】結婚51年老夫妻確診新冠肺炎 最後一同摘下呼吸器伴着彼此 相隔6分鐘離世（點圖放大瀏覽）：

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

美衛生部新發言人才上任 CNN爆舊推文歧視中國人

疫情衝擊中國留美人數！美大學150億美元收入恐減少

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】