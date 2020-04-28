美國防部發布3段影片　首次正式承認曾遇見UFO

美國五角大樓4月27日正式公布3段關於不明飛行物體（UFO）的影片，還稱它們是真實的，而目前外星人是否存在，則仍然是個謎。

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國防部發言人戈夫（Sue Gough）當天在一份聲明中指，美軍正式發布這些影片是為了「釐清公眾對這段一直在流傳的錄像的任何誤解，（包括）這是否真實，以及是否還有更多影片」。

戈夫表示：「經過徹底的審查，部門已確認，授權發布的這些未分類的影片不會泄露（美軍）任何敏感的能力或系統，也不會影響軍方就不明空中現象造成的空中入侵的任何後續調查。」

這些影片早在2017年12月至2018年3月間已經從To The Stars Academy（簡稱TTSA）公司流出。3段影片均由美軍戰鬥機飛行員拍攝，其中一條片是在2004年拍攝，其餘兩條片則同樣是在2015年拍攝。

2004年目擊UFO的退休海軍飛行員弗拉沃（David Fravor）2017年曾向美國有線新聞網絡（CNN）表示，「當我接近它時，它迅速向南加速，並在不足兩秒的時間內消失。」他續指，「這是非常突然的，就像是一個乒乓球，從牆壁上彈起，再撞到另一個方向。」