美國防部證實曾秘密調查UFO　飛碟專家：爆炸性揭秘

美國《紐約郵報》周三（22日）報道，美國國防部證實，當局曾研究和調查不明飛行物體（UFO）。著名飛碟專家指出，美國政府過去一直避談這個話題，這次破例坦承，是爆炸性揭秘。

美國國防部發言人在聲明表示，名為「先進航空威脅識別計劃」（Advanced Aerospace Threat Identification Program，AATIP）的政府秘密行動曾對空中不明物體現象進行研究和調查。雖然當局稱已在2012年結束計劃，但發言人舍伍德（Christopher Sherwood）承認，部門仍在調查聲稱目擊外星飛船的市民報告。

舍伍德說，國防部一直認真地識別境內所有航空器的身分，並偵測所有或會威脅國家安全的外來飛行器，接下來也會繼續循正常程序調查空軍機師目擊的不明飛行物體，以確保國家安全。

曾為英國政府在1990年代調查不明飛行物體的著名飛碟專家波普（Nick Pope）表示，美國國防部的言論是「爆炸性的揭秘」。他說：「正如懷疑論者所指出，過往的官方聲明都含糊其詞，讓人覺得『先進航空威脅識別計劃』可能只是擔心飛機、導彈和無人機等新一代航空威脅。」而最新的聲明則清楚表明，當局曾研究飛碟。

（紐約郵報）