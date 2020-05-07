巴西淪疫情重災區　博爾索納羅「寧玩火」不抗疫？

巴西新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，今日（5月7日）新增615宗死亡、10,503宗確診，累計8,536例死亡、125,218宗確診，其中51,370宗經已康復。然而，面對日益嚴峻的疫情來襲，有「巴西特朗普」之稱的右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）眼裏仍舊只有經濟，甚至為支持者襲擊護士和記者的行為護航。

上月底，里約熱內盧和至少其他四個主要城市的醫務人員經已警告，地方的醫療系統瀕臨崩潰或不堪重負，無法容納更多患者。據消息指，巴西有越來越多的人在感染新冠病毒後於家中去世。新上任的衛生部長Nelson Teich表示，近日創下單日死亡和確診病例數新高，顯示疫情正往上飆升。他認為各地政府應視乎需要採取全面封鎖等更嚴厲的防疫措施。

目前，聖保羅州屬疫情最嚴峻的地區，累計3,045宗死亡、37,853宗確診。首府聖保羅市的公墓近日挖掘逾1.3萬個墓穴，接近每五分鐘就有一人下葬。另一重災區里約熱內盧州則累計1,205宗死亡、13,295宗確診。兩地正研究更嚴格的抗疫措施，當局同時批評是因民眾對疫情有所輕忽所致。

巴西近日疫情有所飆升，但當局似乎未有認真應對。(路透社)

巴西現時只有東北部馬蘭勞（Maranhao）首府聖路易斯（São Luis）市區採取全面封鎖措施，而塞阿拉（Ceara）首府福塔雷莎（Fortaleza）和帕拉（Para）首府貝倫（Belem），則會在未來數天開始實施。

另一方面，國內多處貧民窟受疫情衝擊嚴重，因遭當局長期忽視冷待，當地一些黑幫組織於3月下旬已自行實施宵禁。然而，在疫情期間，貧民窟除了差劣的衛生條件外，經濟的影響亦令居民現在連三餐溫飽也成問題。

此外，生活在亞馬遜雨林幾乎與世隔絕的原始部落同樣備受疫情威脅，偏遠地區的亞諾馬米部落一名十五歲少年上月確診感染新冠病毒死亡，令人關注外來病毒可能會威脅原始部落存亡。

巴西的死亡人數經已超過中國、伊朗等地，同時是拉美最嚴重的國家。(路透社)

博爾索納羅「繼續玩火」

面對國內日益嚴峻的疫情，博爾索納羅顯然不放在心上，一直稱新冠肺炎如「小流感」般等閒，又稱隔離措施的經濟影響，會比病毒本身所造成的影響更大。這段時間博爾索納羅的回應也備受爭議，他認為聖保羅有如此多人死亡，應該去問聖保羅州長。

上月底，他被記者追問到新冠肺炎死亡人數高於中國時，反駁說：「所以又怎麼樣？抱歉，但你要我怎麼做？」博爾索納羅更直言，自己的中間名「Messias」是「救世主」的意思，但「我不是創造奇蹟的工人」。

雖然，博爾索納羅其後為這番言論「補鑊」，辯稱：

我為病毒造成國家目前所處的狀況感到抱歉。我們與失去至親的所有民眾休戚與共，當中不少犧牲的人都是長者。但這是命數，明天可能會是我。

與疫情相比，博爾索納羅更關注經濟的發展。(路透社)

在該國確診人數持續增加之際，博爾索納羅同樣沒做好榜樣戴上口罩。甚至於4月中參與總統府附近的集會，與民眾同聲抗議州長頒布的禁足令。他在Facebook直播期間堅稱：「一些州長破壞就業是不負責任和不可接受的。我們將在未來付出高昂的代價。」

本月初，有護士5月1日在巴西利亞發起示威，紀念疫情期間殉職的同事。期間，有自稱是總統支持者的人到場，向護士怒吼：「你們是一群沒知識的人，自以為在為國家奮戰，但如果企業家不工作，一般人就沒有收入，你們才是一群殺人魔！」

總統的支持者近日更屢次襲擊護士和記者，不過，這位總統卻認為支持者行為並非暴力，甚至反安撫支持者說：「不要放在心上，你的行為絕非暴力，說到言語攻擊，就是新聞媒體經常對我們做的種種渲染誇大，而他們的目的只有一個，就是要我們下台。」

博爾索納羅的支持者近日不斷襲擊醫護和記者，而這些行為也得到總統的支持。(路透社)

此外，這位總統的決定也備受質疑。如他希望盡快重開球賽，因他認為「球員死於武漢肺炎的可能性較小」。他接連辭退司法部長莫羅（Sergio Moro）和意見相佐的衞生部長曼德塔（Mandetta）亦惹來批評。早前，博爾索納羅曾稱他兩次的病毒檢測也呈陰性，但當地不少人質疑他說謊，法庭要求他出示病毒檢測結果文件，惟遭到這位巴西總統拒絕。有意見認為，當地有可能會爆發憲政危機。

然而，巴西大報《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）旗下民意調查機構Datafolha的數據顯示，受訪的國民中，33%仍然認為博爾索納羅「做得很好」，相比之下，38%民眾認為他做得「很糟糕」，還有26%的民眾認為他表現平平。

雖然國內民意未完全不滿這位總統，但對疫情的處理將來或會為他帶來進一步的危機。(路透社)

區內鄰國紛紛擔心起來…

博爾索納羅在今次疫情的表現，或對他領導的政府帶來管治危機。除了因為疫情開始不受控外，是次全球大流行相信會對該國經濟構成巨大衝擊，或導致它今年萎縮5%，並徹底破壞了他上任初期刺激國家經濟的大計。此外，這位巴西總統亦面對與議員及法院關係變僵的情況，如今的他越來越依賴與軍方有關的顧問。

作為拉美洲最大並與幾乎所有南美洲國家接壤的大國，巴西的疫情引發整片地區的憂慮，畢竟地區內許多建築工人、貨車司機和遊客均來自巴西。不少國家開始採取針對巴西的抗疫措施，如巴拉圭在接壤的主要道路附近挖掘淺溝，以方止有人任意闖入。阿根廷也在與巴西接壤的省份中建立安全走廊，使巴西司機無需與國人接觸即可進入廁所、取得食物和卸載貨物。

連美國也開始巴西的疫情會影響該國。(美聯社)

委內瑞拉、烏拉圭和哥倫比亞同樣表達了相似的憂慮，質疑巴西未有認真認對疫情的威脅。再遠一些的美國佛羅里達州，共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）上月底在華盛頓對總統特朗普表示，該州擁有大量巴西裔人口，可能會面臨由當地乘坐飛機而來的旅客威脅，認為當局應該有所應對。