日本報章廣告為抗疫打氣　暖心「蹺妙」Twitter吸12萬Like

新型冠狀病毒疫情所蔓延之寫，許多國家紛紛宣導民眾留在家中、減少外出，或是在外出時維持社交距離，日本也不例外。而為了推廣防疫政策與宣導，位於日本中部地區的《岐阜新聞》近期就推出一個廣告，令讀者們為之驚艷。

根據Withnews報道，這幅廣告刊登在本月6日的《岐阜新聞》，乍看之下是由不規則的水滴形狀組成，令人感到一頭霧水。不過，實際上設計的巧思藏在「距離」裏。一旦將這幅廣告拿到距離兩米左右，就可以看見文字愈顯清晰。廣告上用日語寫着：「即使分隔再遙遠，心卻總是一體的。」藉此宣導民眾維持社交距離的觀念。

根據岐阜新聞營業局長谷重耕平指出，製作這則廣告的，是目前在《岐阜新聞》任職第二年的同仁蜂谷優太，他從運用類似構想的招牌發想，設計出了這樣的一個廣告。對於廣告詞的發想，他也表示：

我們當時討論到，雖然分離是很寂寞的事情，但如果將大家的心意匯聚在一起，熬過現在這個狀況，我們就能夠創造光明的未來──於是，突然就想到了這句台詞。 蜂谷優太

這則廣告在刊出之後，迅速在Twitter上傳開，已經有了十二萬次以上的轉發。對此，谷重耕平和蜂谷優太都相當意外，他們表示，岐阜新聞是以岐阜縣當地為中心的地方報紙，沒想到會在外縣市也造成旋風，讓他們相當驚喜：「平常從來不會有刊行數量以上的人給我們意見回饋，但這幅廣告卻有許多迴響是來自於那些沒有讀過我們報紙的人。」

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