美國太空軍首個招聘廣告向年輕人招手：也許你的使命不在這個星球

在2019年12月20日正式成立的美國太空軍（USSF）已開始招募軍人。美軍5月6日公開太空軍首個招募廣告影片，除簡介太空軍工作職務，亦公開X-37B太空飛機以及衛星控制室的畫面。影片用「也許你在這個星球的使命不在這個星球」作結語，希望吸引美國人加入。

美國空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）與太空作戰司令雷蒙德（John Raymond）5月6日在一個網絡研討會開始時公開太空軍首段招募廣告影片。

↓↓太空軍首個招募廣告↓↓

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影片全長30秒。開首有一名年輕男子仰望夜空星辰，同時一把男聲以感性地讀出旁白：「有些人仰望星空並提出疑問。我們的工作是找出答案。」

廣告內容包含太空軍職務，如準備火箭升空前的工作、監察火箭發射狀況、在基地保護衛星，以及可能參與神秘的X-37B太空飛機的任務。影片結尾再出現年輕男子觀星的畫面，並以「也許你在這個星球的使命不在這個星球」旁白作結。

太空軍5月1日已開放讓合資格的現役人員申請調任。一名太空軍官員5月6日向美國軍事網站（Military.com）說，他們已收到數百份申請。

巴雷特在網絡研討會上說，她希望廣告能激勵美國人在這支國家最新的部隊中找尋他們的使命。