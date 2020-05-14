印尼喪禮死者入墓後疑隔着棺材小窗揮手　網民驚訝：遭人活埋？

印尼馬納多（Manado）日前發生一宗令人毛骨悚然的離奇事件，在一場喪禮中棺材已經被放入墓穴準備埋葬，但沒想到從棺材上的小窗卻清楚看到一隻手揮了一下，輕輕的撫摸了玻璃窗。影片一出有人認為棺材中的人遭到活埋，但也有人覺得那只是老鼠，不過有科學家解釋，這可能是「屍僵」（rigor mortis）導致的現象。

是揮手還是老鼠？點圖放大看看影片截圖：

+ 7 + 6 + 5

根據《太陽報》報道，事件發生在5日馬納多的一場葬禮上，悲痛的家屬們正聚集在一旁哭泣，而牧師誦念着祈禱的經文，但這時影片畫面轉到墓穴中，從棺材上的小玻璃窗卻拍攝到一隻輪廓清晰的手，像是在揮手般，輕輕地撫摸玻璃窗。但當時葬禮正進行到一半，並沒有人注意到這件事。

影片曝光後在社交媒體上瘋傳，震驚了許多人，有網友表示「是的，他揮手了，也許他還活着，並試圖尋找出路」，卻也有人認為「可能只是老鼠」，儘管如此還是有許多人對此感到害怕，並提出超自然說法。

有科學家解釋，人類的屍體可能會因為「屍僵」而移動，也就是指動物死亡後，產生肌肉僵硬攣縮的現象。2019年《今日醫學新聞》一項研究中，澳洲洛坎普頓（Rockhampton）中央昆士蘭大學（Central Queensland University）的研究人員在研究屍體分解過程時發現，在沒有任何外力的輔助之下，人類遺體仍會因「屍僵」自行改變姿勢，這個發現對於法醫科學具有着重要意義。

【相關圖輯】印度男挖墳葬女兒 竟意外挖到另一被活埋地下3呎早產嬰 靠泥土細孔呼吸奇蹟生還（點圖放大瀏覽）：

+ 3 + 2

延伸閱讀：

男子嫌鄰居開趴太吵憤而丟擲手榴彈 網驚「戰鬥民族日常！」

日男抱怨搬貨上車遭鄰居舉報 網一看秒懂：很像屍袋！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】