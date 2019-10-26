泰國70歲老婦死後　棺材內躺足3天　火化前離奇短暫復活

泰國一名70歲的老人菲妮・索帕約恩（Phinij Sopajorn）10月20日因為甲狀腺腫脹在醫院去世，她被冷凍3天後帶到火化場，結果竟在進入焚化爐前突恢復呼吸，並且閃了下眼睛，醫護人員緊急幫她進行心肺復甦法，並宣布她還活着，這讓人相當訝異。

索帕約恩的兒子說，母親「復活」後被接回家的第二天凌晨2時，脈搏便慢慢變弱。醫生上9時醫生再次前來檢查時，發現母親的脈搏已經完全停止跳動。 （泰國世界日報）

據《太陽報》報道，70歲的索帕約恩因為甲狀腺腫脹在醫院去世，醫生讓她的家人帶到當地寺廟冷凍3天，直到她被帶到將被火化的地方，在屍體進入焚化爐前，老公塔溫（Thawin）先執行用濕絨布洗臉的傳統習俗，但這時塔溫注意到菲妮輕輕的呼吸，並且看到她眼皮在動。

塔溫緊急連絡醫護人員，醫護人員到場後緊急對菲妮進行心肺復甦術，最後宣布菲妮還活著，家人也用熱水袋及暖風扇讓她提高體溫，並送回家中休息。

塔溫表示在放菲妮進入棺材前，就覺得她身體沒僵硬，便幫她洗了澡，感覺她的身體還在活動，塔溫也是在火葬前最後接觸她的人。他當時心裏許願，希望菲妮下一世幸福，轉眼卻發現她的眼睛開始動，塔溫對於菲妮「復活」相當開心，連小孩都以為是爸爸的幻覺。索帕約恩的一名媳婦是醫生，檢查後發現菲妮確實活着，只是脈搏較微弱。

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