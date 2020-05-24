日本鐵布衫美少女爆紅　捱重拳不動如山　原來是空手道重量級冠軍

近日一位日本女高中生上了日網的熱搜，這位名叫目代結菜的17歲女生長相甜美，穿上傳統浴衣渾身流露溫柔文靜的氣質。

先看看目代結菜的日常自拍 看起來就與一般女高中生的生活無異：

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平時生活中性格活潑、可可愛愛，這樣一個青春活力的女孩子就憑顏值上了熱搜嗎？並不，人家憑的是顏值加實力，誰能想到這樣一個文文弱弱的小姑娘，卻是一個獲獎無數、身懷「鋼鐵腹肌」的空手道高手！

在一段火爆網絡的視頻中，目代和男生互相全力擊打對方的腹部，以此練習抗擊打能力。視頻中男生拳拳到肉，絲毫沒有對目代手下留情，被打到的目代面不改色，連動作都沒有任何停頓地繼續出拳。

有些人可能會覺得男生年齡也還小，力量肯定不是很大，那麼接下來一個近200斤身材結實的攝像大哥也同樣上來試打了兩拳，然而就算成年男子上手，目代也依然面不改色，到後面甚至把攝像大哥整得懷疑人生：這可是個如花似玉的17歲小姑娘哇！小編都驚呆了，一般小姑娘誰能抵得住男生的連環暴擊啊！

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當然，目代並不是一般的女孩子，就在去年的11月她剛剛拿下了2019全日本高中女子空手道重量級的冠軍。除了一身硬本事，在打鬥中她還有一招制敵的技術——巴西踢。

巴西踢，原名為「Brazilian Kick」，空手道中稱為「Otoshi Mawashi Geri」，其獨特的弧線踢擊，可以由上斜下給敵人重擊，因為著名K-1巴西拳手Francisco Filho和Glaube Feitosa都以此作為絕技，因此便被人們稱為「巴西踢」。

而目代的巴西踢是日本高中生中技術最精湛的一位（點圖放大瀏覽）：

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目代自小學一年級起就開始學習空手道，當時頑皮的她不愛學習，於是媽媽便想讓她培養一門興趣愛好。和無數中國家長一樣，目代的媽媽帶她參加了非常多的興趣班，最終她幸運地遇見了空手道。每週她都會去4次道場，剩下的三天則安排為自主練習，她通常選擇兩天去健身房，剩下一天進行長跑運動。

在練習時目代一改平日裏少女的樣子，變得十分專注，她對自己的要求非常高，當初為了練習腹部抗打，教練讓其他孩子站在她肚子上以此來增加鍛鍊時的負重，她一聲不吭全都承受了下來，這樣一練，就是9年。

隨着年齡的增長，踩在她腹部的人也越來越重，而她原本柔軟的腹部也鍛鍊出了一層抗打的肌肉，在與同階級對手的對抗中，目代幾乎場場都能拿下名次。在經過9年如一日的訓練之後，她如願拿下了2019年高中生重量級冠軍。

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但她的目標卻遠不如此，她把目標放到了更遠的國際賽事上。在她的期望中，4年後將要挑戰無差別的世界大會，並取得冠軍。少女，未來可期！

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