「最性感高爾夫球手」絲比拉娜自爆無數渣男約佢　竟只為呢個目的

美國前職業高爾夫球選手絲比拉娜（Paige Spiranac）憑著亮麗的外表，吸引大批網友關注，現年27歲的她在節目自爆，尋找另一半的過程不太順遂，「男人只想利用我，獲得免費的高爾夫球訓練」。

曾因裸照外洩事件吸引全球關注 被封「最性感高爾夫球手」的絲比拉娜（點圖放大瀏覽）：

+ 23 + 22 + 21

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

綜合外媒報道，絲比拉娜日前在廣播節目《打一輪》（Playing-A-Round）表示，曾經有很多男性球友找她聊天，雙方還會進行高球約會，聊天話題一直圍繞在高爾夫球，絲比拉娜表示：「男人會說，讓我們出去打高爾夫，我帶你去練習場或者球場。我會想『這聽起來很棒呀！』。」

絲比拉娜坦言，約會時會期待戀情的發生，但她至少遇過15位男性，只是單純想學習高爾夫球，甚至有人已經有交往半年的女友。絲比拉娜還表示，有男性球友為了參加高爾夫球課程，24小時不間斷地傳訊息撩她，「對方只是想利用我，獲得免費的高爾夫球訓練」。

雖然絲比拉娜在2016年杜拜賽之後，就沒有參加正式比賽，但她在網路擁有高人氣，IG多達245萬名粉絲追蹤，無論是姣好的身材或優秀的球技，每次都是網友討論的焦點。

【相關圖輯】台運動系美女Jessica Kao引網民哄動 完美身型加腹肌笑容冧到爆（按圖放大了解）

+ 17 + 16 + 15

【相關圖輯】大馬運動系美女Celine爆紅 站立一字馬無難度 索爆性感照熱傳（按圖放大了解）

+ 33 + 32 + 31

延伸閱讀：

憑高衩泳裝震撼網友 日「美臀女王」教居家翹臀操

全台最美女高中生出爐 超仙景美雙姝強佔兩個名額

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】