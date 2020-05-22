葡萄牙饒舌歌手狂曬鈔票炫富　疑遭綁匪擄走兩個月後尋回腐屍

網上不少網美、藝人都會透過炫富的方式吸引粉絲注意，雖打著自己「生活的品質」，但紙醉金迷的生活，很可能替自己招來不必要的劫難。葡萄牙一名饒舌歌手莫塔（David Mota）過去因為常在社群網站上炫耀自己過着億萬富翁的生活，兩個月前被家人發現失蹤，直到本周被警方在其豪宅50公里外的樹林發現莫塔的屍體。

根據英國《太陽報》報道，莫塔在3月15日被通報失蹤，當時粉絲都認為他可能在家中遭到綁架，其中原因被認為是常常在IG上PO出自己的炫富撒鈔生活，不僅曾PO出自己躺在紙鈔床上，更和多台昂貴跑車合照，穿金戴銀的樣子最後成為綁匪覬覦的對象（點圖放大瀏覽）：

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莫塔的母親Filomena Mota表示，兒子在深夜接到一通電話，接著走到大門口，後來被兩名戴帽子的黑衣男帶走，而且當時還是由鄰居提醒說「沒有事吧？」，她才驚覺兒子已經不見，且大門口出現斑駁血跡。此外Filomena Mota也表示，兒子在離開前接到的，好像是一名女子的來電，說自己遭到兩名綁匪綁架，向莫塔求救。

警方經過2個多月的調查，終於在本周於莫塔住家外50公里的樹叢發現了他的屍體，且已經有些許腐爛的現象，而屍體上也有遭到綑綁跟虐待的痕跡。警方表示，綁匪可能因為莫塔炫富的行為，進而綁架，然而知情的粉絲卻知道，莫塔本人根本不是所謂的億萬富翁。

目前當地警方以綁架謀殺案進行偵辦，並且將莫塔的屍體進行屍檢。過去曾傳出莫塔與另外一名嘻哈歌手Piruka共同創作歌曲，但合作金額卻出現糾紛，被認為有嫌疑，但目前Piruka已經出面否定，全案正進行調查中。

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