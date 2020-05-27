意大利男童登山　棕熊跟尾「亦步亦趨」　影片記錄「逃生大法」

野外遭遇活生生的成年棕熊尾隨，就連大人恐怕都難以全身而退，然而在意大利，一名12歲男孩卻做出了完美示範，不但保住自己的小命，也留下一段令人膽顫心驚的影片。

12歲男孩完美示範如何冷靜地逃離成年棕熊（點圖放大瀏覽）：

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事發在24日意大利最北部的南提洛自治省（South Tyrol），影片一開始可見12歲的亞歷山德羅（Alessandro）正在緩緩走下山坡，接着他後方的樹叢晃動，一頭體型龐大的棕熊探出頭來。

亞歷山德羅也知道自己正被一頭大熊尾隨，但他並未驚慌失措，先是回頭看了一下那頭熊之後，繼續保持冷靜緩緩走下山。那頭棕熊則跟了幾步，接着站起身子張望、並未發動攻擊。在拉開一段距離後，亞歷山德羅又回頭看了熊一眼，雖然未發生意外，但是場面已足以讓人為他捏一把冷汗。

拍攝這段影片的是男孩的叔叔，他向當地《新聞報》（La Stampa）表示，當時他們一家正外出野餐，「亞歷山德羅走在我們前面幾米想撿一些東西，但過了一會他就從樹林往回走，背後跟著一頭熊。我們當然嚇壞了，但他卻很冷靜」。

12歲的亞歷山德羅平時就熱愛森林與動物，據報在意大利封城時，他在家唸書剛好看到當在野外遭遇熊時該如何應對的影片。他說「很重要的一點，是要安靜離開現場，不要讓熊感受到危險」。

「我沒有瞪着牠的眼睛，那頭熊也知道我不是敵人。而現在，我是世界上最開心的小孩。」亞歷山德羅表示。據報該頭棕熊之後便離開，沒有人受傷。當地媒體報道，事發地區是80到90頭野熊的棲息地。

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