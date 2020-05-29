日本東京迪士尼休園3個月照片曝光　滿地雜草真實版《陰屍路》

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自今年初起，全球多處開始爆發新冠肺炎疫情，觀光產業陸續受到衝擊，其中，日本東京迪士尼樂園因應疫情，從2月29日暫停營業至今，隨着日本全面解除「緊急事態宣言」，樂園何時開放也備受矚目，近日有網友拍下休園近3個月的迪士尼樂園樣貌，引發Twitter網友一陣熱議。

如《The Walking Dead》拍攝現場　JR舞濱站大阪環球影城同樣面目全非（點圖放大瀏覽）：

近日有許多Twitter網友分享，休園近3個月的迪士尼樂園外觀，從照片上可看見，昔日充滿歡笑的迪士尼樂園已是斑駁的模樣，沿路不僅雜草叢生，放眼望過去，大門口也相當陰暗。

一名前往朝聖的網友表示：「今天有事去浦安，順道看了一下迪士尼，真的已經出現廢墟感我笑了。」

另外，昔日熱鬧的JR舞濱站也是空蕩蕩一片，很難想像那裡是迪士尼入口旁的鐵道車站，甚至連知名主題樂園「大阪環球影城」，也被網友們拍下有如廢墟的狀態。

還有日本網友發揮創意，為「樂園廢墟照」加上濾鏡和特效字，讓照片看起來像鬼片的宣傳海報，其他網友不禁笑說「有Walking Dead的感覺」、「有一種會衝出喪屍的感覺」。

早前流出東京迪士尼、大阪環球影城變「空城」後的航拍影像（點圖放大閱讀）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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