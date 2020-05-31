【美國示威】明尼蘇達州隱形歧視已久　華人和少數族裔也遭殃

明尼亞波利斯市因警察過度執法導致一名非裔男死亡後，掀起軒然大波，部分示威者甚至趁火打劫、掠奪店家，暴動從明尼亞波利斯市擴大到聖保羅市及城郊區，當地華人對此表示，沒想到疫情期間面臨的敵人除了瘟疫，還有劣警和暴民，而一些華人則直指，雙子城警察與一些白人居民，對少數族裔存有「隱形歧視」由來已久，多人還分享了自己的親身經歷。

連續三天暴動，雙子城一帶的華人，紛紛在社交媒體提醒彼此注意安全，Faith說，她28日去買菜時遇上暴民，嚇得一路哭回家，還好全身而退。

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朱承德說，幾年前他從交流道上高速公路時，被一名白人駕駛者從後方開車撞上，他當時覺得輕微碰撞應該不嚴重，所以沒停車檢查，沒想到該名駕駛者竟然報警，警察隨後把他攔截下來，然而這位警察卻只跟另一車的兩名白人說話，完全沒給他機會說明，最後還開罰單給他，指控他肇事逃逸，「至今心裏都感到不平」。

華人Jack說，身處明州總感覺有隱形歧視，像是曾遇到白人女性時，對方刻意避開他、不願搭乘同一班電梯，他說，當地會暴動是因沒把劣警收押起訴造成民怨。

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白東穎說，他到明州的第一年，在一家商店當收銀員，曾被一位白人老太太批評「連銅板都不會數，不應該來當收銀員」，當時他一下子無法回應，因此難過了一整天。

黃惠莉提到，她小孩六歲時，在外面想跟別的小孩玩，但對方白人媽媽卻告訴孩子「不要看他們，也不要被他們摸到」，一副深怕被傳染的樣子，讓她心裏很不舒服，她說，有時穿着比較休閒到商店，或跟朋友在店裏講中文，都能感受到店員鄙視的眼光。

在明州住了多年的Yang說，其實隱形歧視到處都有，但他幽默看待，例如亞洲人也會彼此歧視，所以「不要想太多」。

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