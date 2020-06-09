夠買勞力士　史上最貴黃金G-SHOCK盛惠55萬　隨錶竟附送這東西

2019年G-SHOCK為了慶祝創立35周年，所以他們曾推出過一款超級狂的周年紀念錶，那就是全錶殼都是18K黃金打造的G-D5000-9JR，這款錶讓人想起品牌在2015年巴塞爾錶展曾發表過、當時僅做一隻的K金概念錶，然而2019年的G-D5000-9JR由於是因為品牌35周年的名目而生，所以它的數量稍微多一點，不過也僅僅只有35隻而已。

如果限量35隻、錶殼是用黃金做的G-SHOCK手錶聽起來還激不起你的興趣的話，那不妨了解一下它的定價——日幣定價為7,700,000（約55.2萬港元），而台灣也有引進這款，代價是要花上NT$ 2,310,000！

沒錯，小編沒有多打一個0，它真的就是一隻要兩百多萬的G-SHOCK手錶，重點是台灣是因為真有買家下訂才爭取到這款（其實非常不容易，因為聽說這款也是被全球收藏家秒殺的搶手目標），而在等了一年時間後，近期引進這款錶的寶島鐘錶台中名店也開心宣佈手錶到貨，讓人可以一睹這款至尊G-SHOCK的風采（點圖放大瀏覽）：

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天價的G-D5000-9JR是從2019年5月15日開始接受預訂，原本品牌預估要到2019年年底才能出貨，但手錶實際到貨時間還要更久，先前有香港的買家表示他在2020年2月才拿到貨，而台灣的買家則更是比原訂發貨日往後推遲半年時間，足足等了一年才盼到手錶入荷。

既然手錶的價格這麼高，G-SHOCK對於它的整體包裝當然也格外講究，手錶的包裝採用一個相當有質感的木盒承裝，裡面除了有G-D5000-9JR之外，還額外附贈了一隻及源鑄造株式會社以手工製作的鑄鐵茶壺，此品牌打從1852年就已經成立，是日本國內相當著名的南部鐵器製造商，雖然不太清楚品牌將頂級K金錶與鑄鐵茶壺湊對的用意為何，不過試著想想這個畫面：當錶主的愛錶入手後，拿鑄鐵茶壺泡泡茶慶祝一下，感覺好像還不錯愜意就是了。

有人可能會覺得G-D5000-9JR和G-SHOCK在2018年推出的鍍金款GMW-B5000GD-9看起來大同小異，那為何一萬多台幣的GMW-B5000GD-9不買，要買到兩百多萬的G-D5000-9JR？

不過國外有人比較兩款後發現G-D5000-9JR的金錶殼顏色更亮一些，而兩款的錶面看起來雖然都是黑面白字，不過彼此的細節還是不同，另外兩隻錶的底蓋設計也有差，最明顯的差別可能在於重量，鍍金的GMW-B5000GD-9實測大概170克上下，而K金的G-D5000-9JR則有超過300克的重量，戴上手的那種份量感差別很大，此外鍍金錶殼的外層怎麼說都有可能會剝落，而K金則沒有這個問題，而雖然GMW-B5000GD-9在市場上很搶手，但是G-D5000-9JR的數量還要更稀有，加上它具有品牌的周年意義，幾個條件都符合收藏的目的，未來也許有增值空間，這也難怪層峰市場會對這麼高價的G-SHOCK趨之若鶩。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百萬天價G-SHOCK真的有人買！足足等一年開心入荷】