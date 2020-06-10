【新冠肺炎】憂病毒傳人　荷蘭將撲殺37.5萬隻水貂

荷蘭5月出現水貂感染新冠病毒後再傳給人類的個案後，當地養殖場近日大量宰殺水貂，路透社引述政府負責人員稱，估計將有37.5萬隻水紹遭撲殺。

路透社報道，6月9日在荷蘭南部小鎮De Mortel，有一個養殖場用毒氣殺死1萬隻雌性水貂及約5萬隻水貂幼兒。荷蘭政府已下令10個出現感染的養殖場要撲殺水貂，而這間正是其中之一。

🔻養殖場撲殺水貂情況🔻

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報道引述荷蘭食品和物品管理局官員、負責監管撲殺工作的雅各布斯（Pieter Jacobs）稱，動物屍體將裝在密封集裝箱，然後運至處理中心，養殖場也會展開消毒。

據他估計，在10個出現受感染水貂的養殖場中，將有多達7.5萬隻雌性水貂及30萬隻水貂幼兒遭撲殺。

這次事件源起是荷蘭南部北布拉班特省（Noord-Brabant）兩個水貂養殖場在4月爆發疫情，當時有養殖場員工發現有動物呼吸困難，出現水貂感染新冠病毒的病例，至5月，當局官員再證實有至少2名養殖場工人從水貂感染新型冠狀病毒，成為動物傳染人類的個案。

報道稱，荷蘭約有140個水貂養殖場，荷蘭政府在2013年立法禁止國內設立新養殖場，法院則裁決在2024年前關閉所有水貂養殖場。當地農民則批評，政府給予的補償並不足夠。

水貂主要用於製造皮草。圖為上海一間店舖內的陳列架上掛滿皮草外套。（Reuters）

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